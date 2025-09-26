Se conocieron los votos del Balón de Oro que ganó Dembélé: ¿cuántos puntos le sacó a Lamine Yamal?

La revista France Football reveló la votación final del Balón de Oro 2025 que consagró a Osmane Dembélé. ¿La sorpresa? La llamativa diferencia de puntajes con Yamal.

France Football sacó a la luz la votación del Balón de Oro, con una sorpresiva diferencia ente Dembélé y Yamal.

El Balón de Oro 2025 fue uno de los que más incertidumbre generó en el último tiempo y terminó coronando a Ousmane Dembélé tras una excelsa temporada con el PSG de Luis Enrique. Días después de la entrega del galardón, la revista France Football difundió los resultados de la votación que consagró al delantero francés por sobre Lamine Yamal, que culminó segundo.

Como ocurre cada año, la tabla contabiliza los votos de 100 periodistas de las diferentes naciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. Más allá de que en la previa se había filtrado una supuesta lista que daba como ganador a la joya de Barcelona, lo cierto es que el prestigioso premio quedó en manos de Dembélé, y por una amplia diferencia.

La sorpresiva diferencia de puntos entre Dembélé y Yamal en el Balón de Oro El extremo del elenco parisino cosechó 1.380 puntos entre los jurados, sacándole así 321 de diferencia a un Yamal que sumó 1.059. A su vez, el podio lo completa el mediocampista portugués Vitinha (703). En ese contexto, Ousmane Dembélé sacó una gran brecha Rodri, el jugador del Manchester City que ganó el Balón de Oro 2024 con 1.170 puntos.

Dembelé Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé ganó su primer Balón de Oro. @ballondor

En cuanto a la puntación de los jugadores argentinos, Lautaro Martínez se consolidó en el puesto 20 con una calificación de 37, mientras que Alexis Mac Allister terminó 22º con 21.