Se conocieron los votos del Balón de Oro que ganó Dembélé: ¿cuántos puntos le sacó a Lamine Yamal?
La revista France Football reveló la votación final del Balón de Oro 2025 que consagró a Osmane Dembélé. ¿La sorpresa? La llamativa diferencia de puntajes con Yamal.
El Balón de Oro 2025 fue uno de los que más incertidumbre generó en el último tiempo y terminó coronando a Ousmane Dembélé tras una excelsa temporada con el PSG de Luis Enrique. Días después de la entrega del galardón, la revista France Football difundió los resultados de la votación que consagró al delantero francés por sobre Lamine Yamal, que culminó segundo.
Como ocurre cada año, la tabla contabiliza los votos de 100 periodistas de las diferentes naciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. Más allá de que en la previa se había filtrado una supuesta lista que daba como ganador a la joya de Barcelona, lo cierto es que el prestigioso premio quedó en manos de Dembélé, y por una amplia diferencia.
Te Podría Interesar
La sorpresiva diferencia de puntos entre Dembélé y Yamal en el Balón de Oro
El extremo del elenco parisino cosechó 1.380 puntos entre los jurados, sacándole así 321 de diferencia a un Yamal que sumó 1.059. A su vez, el podio lo completa el mediocampista portugués Vitinha (703). En ese contexto, Ousmane Dembélé sacó una gran brecha Rodri, el jugador del Manchester City que ganó el Balón de Oro 2024 con 1.170 puntos.
En cuanto a la puntación de los jugadores argentinos, Lautaro Martínez se consolidó en el puesto 20 con una calificación de 37, mientras que Alexis Mac Allister terminó 22º con 21.
Las votaciones finales del Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé, PSG: 1.380
- Lamine Yamal, Barcelona: 1.059
- Vitinha, PSG: 703
- Momedad Salah, Liverpool: 657
- Raphinha, Barcelona: 620
- Achraf Hakimi, PSG: 484
- Kylian Mbappé, Real Madrid: 378
- Cole Palmer, Chelsea: 211
- Donnarumma, PSG (actual Man City): 172
- Nuno Mendes, PSG: 171
- Pedri González, Barcelona: 124
- Kvaratskhelia, Napoli (actual PSG): 123
- Harry Kane, Bayern: 112
- Désiré Doué, PSG: 74
- Gyökeres, Sporting (ahora Arsenal): 56
- Vinícius, Real Madrid: 51
- Robert Lewandowski, Barcelona: 49
- Scott McTominay, Napoli: 45
- João Neves, PSG: 40
- Lautaro Martínez, Inter: 37
- Serhou Guirassy, Borussia Dortmund: 25
- Alexis Mac Allister, Liverpool: 21
- Jude Bellingham, Real Madrid: 21
- Fabián Ruiz, PSG: 20
- Denzel Dumfries, Inter: 20
- Erling Haaland, Manchester City: 18
- Declan Rice, Arsena: 13
- Virgil van Dijk, Liverpool: 7
- Florian Wirtz, Bayer Leverkusen: 5
- Michael Olise, Bayern: 4