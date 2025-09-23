Quién es Aitana Bonmatí: hace historia al ganar su tercer Balón de Oro y rompe récords

Aitana Bonmatí se consagró como una gran figura del deporte . La catalana recibió su tercer Balón de Oro consecutivo en una noche inolvidable en París , superando a Alexia Putellas y convirtiéndose en la jugadora con más premios de la historia. Su talento y constancia la llevaron a un logro que parecía inalcanzable.

El año de Bonmatí fue brillante de principio a fin. Con el Barcelona conquistó la Liga F, la Copa de España y la Supercopa, demostrando un dominio absoluto en cada torneo. En la final copera, el conjunto azulgrana goleó 5-0 al Real Madrid, un resultado que reflejó la superioridad del equipo y la influencia de Aitana en el juego colectivo.

Sus números impresionan. Anotó 20 goles y entregó 16 asistencias, cifras que hablan de su capacidad para marcar y crear oportunidades. Más allá de los datos, su estilo elegante y la visión de juego la sitúan como una de las mejores futbolistas de todos los tiempos. Cada partido se convierte en una muestra de técnica y liderazgo.

La ceremonia en París tuvo un momento especial cuando Andrés Iniesta, símbolo del fútbol español, le entregó el trofeo. Bonmatí, emocionada, agradeció a France Football y reconoció el nivel de sus compañeras: “Cualquiera de nosotras podría haber ganado, ha sido un gran año para todas”, expresó frente a un público que la ovacionó de pie.

La futbolista también destacó el avance hacia la equidad en el deporte. “Por primera vez compartimos los mismos premios con la categoría masculina. La igualdad es algo que hemos demandado hace tiempo y ojalá haya llegado para quedarse”, dijo con firmeza. Sus palabras reflejan un compromiso que va más allá del terreno de juego.

