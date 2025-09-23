El posteo Lamine Yamal tras quedar segundo en la votación del Balón de Oro: "Hay que escalar para..."

Tras quedar segundo por detrás de Ousmane Dembelé, Lamine Yamal subió un posteo a su cuenta de Instagram con un mensaje de cara al futuro.

El francés Ousmane Dembélé se coronó con el Balón de Oro 2025 y el español Lamine Yamal, quien quedó segundo, le envió sus felicitaciones a través de sus redes sociales.

El delantero del París Saint-Germain superó en la votación a la joven figura del Barcelona y su principal rival en la pelea por el galardón.

Dembelé Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé ganó su primer Balón de Oro. @ballondor

La temporada 2024-25 fue, sin dudas, la mejor de la carrera del francés. Reconvertido en “falso 9” por el entrenador Luis Enrique, Dembélé fue determinante en el histórico triplete del PSG, que incluyó la tan ansiada Champions League, además de la Ligue 1 y la Copa de Francia.

El posteo de Lamine Yamal en sus redes sociales Ante esto, y en medio de las polémicas declaraciones de su padre, Lamine Yamal dejó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo por el trofeo Kopa obtenido por ser el mejor jugador de la temporada con menos de 21 años: “El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada”, expresó la figura del Barcelona.