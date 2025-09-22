El miedo de El Resplandor renace en esta historia única de Netflix

Una secuela de El Resplandor que es un puente entre generaciones de amantes del terror. Un homenaje a un clásico.

Danny Torrance enfrenta su pasado con una fuerza que nadie logra detener y se convierte en el centro de una historia que une el terror clásico con un nuevo enemigo sobrenatural. “Doctor Sueño” retoma el universo de “El Resplandor ” y lo expande con una intensidad que atrapa desde los primeros minutos y no suelta hasta el final.

Una secuela de El Resplandor difícil de olvidar La película muestra a Danny adulto, marcado por traumas que lo persiguen desde la infancia, mientras intenta vivir una vida tranquila. Su encuentro con Abra, una joven con un don especial, abre la puerta a una lucha feroz contra un grupo que se alimenta de quienes poseen ese poder. Esta alianza inesperada da origen a una relación de aprendizaje y valentía.

netflix3 La secuela esperada de El Resplandor.

La historia equilibra momentos de miedo con escenas de profunda emoción. El regreso al Hotel Overlook conecta con la obra original y despierta recuerdos de un terror inolvidable. Cada rincón del hotel revive como un personaje más, con presencias que acechan y un ambiente que mantiene la tensión.

