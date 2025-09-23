El mensaje de Mastantuono a Lamine Yamal por su segundo puesto en el Balón de Oro: "Es un gran jugador, yo trato de no..."

Tras marcar su primer gol con el Real Madrid, Mastantuono fue consultado por las comparaciones entre él y Lamine Yamal.

Franco Mastantuono, la última joya surgida de las inferiores River y la gran promesa del fútbol argentino para las próximas décadas, logró este martes marcar su primer gol con la camiseta del Real Madrid en la goleada 4-1 sobre Levante por la fecha 6 de LaLiga.

Con su debut en la red comienza a reafirmar las expectativas puestas en él. Es que con su llegada, en la Casa Blanca no pudieron evitar compararlo con la otra joven estrella que ya la está rompiendo en su máximo rival: Lamine Yamal, figura indiscutida del Barcelona, que con sus 18 años (misma edad que el argentino) quedó segundo en la votación del Balón de Oro 2025.

El mensaje de Franco Mastantuono a Lamine Yamal

Luego del partido de esta tarde, Mastanuono habló con la prensa y, tras expedirse sobre de su primer gol con el Merengue, fue consultado por lo sucedido con la joya culé en la premiación para el mejor futbolista del mundo. El oriundo de Azul no tuvo más que palabras elogiosas.

"Lo felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro, creo que es un gran jugador. Obviamente no lo tengo que decir yo, trato de no compararme con nadie sino de jugar para mi equipo, que creo que eso es lo que lleva a lo individual", apuntó en primer término.