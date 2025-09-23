Qué dijo Franco Mastantuono tras marcar su primer gol con el Real Madrid: "Lo estaba buscando mucho, estoy..."

Franco Mastantuono no deja de sorprender al mundo del fútbol. Tras su precoz explosión en el máximo nivel y su temprano debut con el Real Madrid , hoy, en su sexto partido en el club más grande del planeta, consiguió marcar su primer gol en lo que fue la goleada 4-1 sobre Levante por la fecha 6 de LaLiga.

Fue al minuto 38 del primer tiempo, con un gran remate al ángulo que significó el 2-0 parcial (Vinícius Jr, que lo asistió, había abierto el marcador a los 28'). El estreno en la red le costó bastante al ex River, que unos minutos antes, cuando el duelo aún estaba igualado en cero, estrelló un tiro en el travesaño tras un rebote.

"Es algo muy lindo poder convertir mi primer gol con esta camiseta, lo estaba buscando mucho. Por fin se dio, pero lo importante es que el equipo sigue ganando. Estamos encontrando el funcionamiento que queremos y creo que vamos muy bien", declaró ante la prensa el joven crack de Azul tras finalizar el encuentro. Además, aseguró que no estaba nervioso por anotar su primer tanto: "Yo estoy tranquilo. Obviamente, el delantero quiere buscar el gol, pero estaba muy tranquilo con eso".

En el mismo sentido, se acordó de sus personas más cercanas: "Se lo dedico a mi familia. Ellos me han bancado, me han apoyado mucho, y ahora están en Argentina, seguramente muy contentos. Es para ellos y toda la gente que me acompaña, que la llevo en el corazón", indicó emocionado.

Por último habló de sus compañeros en el Real Madrid: "Son estrellas del fútbol, jugadores con mucha jerarquía, con un gran presente, pasado y también mucho futuro. Para mí es un placer estar en un vestuario así, como también el de la Selección argentina. Tengo la suerte de compartir dos planteles increíbles, con grandes personas que hacen muy llevadero y divertido el día a día", sentenció Mastantuono.