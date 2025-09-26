El tremendo sincericidio del DT de Deportivo Riestra sobre el plan ante River en el Monumental: "Vamos a proponer eso"
Gustavo Benítez, entrenador del Riestra puntero de la Zona B, palpitó lo que será el choque frente a River y explicó sin vueltas el juego que llevará a cabo su equipo.
Un River herido por la eliminación en la Copa Libertadores recibirá este domingo al equipo revelación del torneo Clausura: Deportivo Riestra, que llegará a este partido siendo el único puntero de la Zona B con 19 puntos y justamente el Millonario como escolta (18). En ese contexto, Gustavo Benítez, DT del Malevo, palpitó lo que será el duelo clave en el Monumental.
El DT de Deportivo Riestra tiene un plan: cómo le jugará a River en el Monumental
Sorpresivamente, el entrenador que asumió tras la salida del Ogro Fabbiani explicó sin problemas el juego que intentará llevar su equipo en Núñez. "Nosotros traemos una manera de entender el fútbol tratando de ser un poco diferente al resto. Si nos ponemos a jugarle como el Manchester City a River el domingo seguramente la vamos a pasar mal. Entendemos cada partido y los tomamos de diferente manera", comenzó diciendo el diálogo con F12, programa de ESPN.
Siguiendo por esa línea, Benítez resaltó cómo afronta su equipo cada uno de los partidos desde su histórico ascenso Primera: "Cada rival que tenemos los fines de semana es River para nosotros, o Boca en este caso. Tomamos como si cada partido fuese una final. Eso hace que al jugador lo tengamos todo el tiempo motivado".
Volviendo al choque contra los de Marcelo Gallardo, el técnico de Riestra continuó la primera declaración sobre cómo saldrá a plantear el partido. "Tenemos muy pocas chances de mantener mucho tiempo la pelota. Hay que poner un buen tren para que no puedan entrar y complicarle la tarde a River. Es lo que queremos y lo que vamos a proponer. Tratar de hacer un partido duro y friccionado, cortándole continuamente los circuitos", indicó.
"Somos el equipo que menos patea al arco y el que menos pases ha generado, nunca juntamos más de 10", dijo Benítez en referencia al juego poco vistoso del Malevo. A su vez, argumentó: "Somos directos. Tenemos que ser rock o música electrónica, tratar de ser intensos y llenar el área de jugadores. También somos el tercer equipo que más goles hizo en el semestre. Si nos dio resultado, por qué cambiarlo".