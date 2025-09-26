¡Grande, Pato! Con 75 años, Ubaldo Fillol anunció que encara un nuevo desafío: terminar el colegio secundario
El exarquero Ubaldo Fillol, leyenda del fútbol argentino y campeón del mundo en 1978, anunció que retomará los estudios que había dejado a los 14 años.
Ubaldo Matildo Fillol, uno de los arqueros más emblemáticos de la historia del fútbol argentino y campeón del mundo en 1978, sorprendió con un anuncio cargado de humildad y enseñanza: a los 75 años decidió completar sus estudios secundarios, interrumpidos a los 14 cuando se incorporó a las divisiones inferiores de Quilmes.
“Tomé la decisión. Me senté con los míos y les dije: 'Quiero terminar el estudio'. Siendo muy pequeño lo abandoné. Me sentía culpable. Nunca culpé a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie”, explicó en un video publicado en YouTube.
Fillol ya se inscribió en un curso a distancia y, como primer paso, deberá aprender computación. “Ya me inscribí y me compré una computadora. Lo primero que tengo que hacer es aprender computación porque esto es a distancia”, detalló.
El anuncio de Ubaldo Fillol
El compromiso del Pato con sus estudios
Con la misma entrega que mostró durante sus 25 años de carrera deportiva, Fillol aseguró que encarará este nuevo desafío con disciplina y responsabilidad. “Me voy a poner las pilas como me las puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar a ningún entrenamiento en casi 25 años de carrera. Pude jugar bien, mal o regular, pero di todo. Y esto lo voy a tomar de esa manera. Voy a dar todo para terminar las 28 materias y terminar el secundario”, expresó.
El exarquero también compartió el motivo que lo impulsó a tomar esta decisión. “Me sentía mal pregonando a los padres que hicieran estudiar a los chicos. Decía: 'Yo no terminé el secundario, mis estudios'. Me sentía mal. Por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida”.
Una trayectoria brillante y un nuevo desafío personal
Fillol nació en San Miguel del Monte, donde aún reside. Sus primeros pasos fueron en el club San Miguel, hasta que a los 14 años se probó en Quilmes, debutando en Primera en 1969. Luego jugó en Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid y Vélez, además de vestir la camiseta de la Selección argentina entre 1974 y 1985. En total, disputó 837 partidos oficiales y ganó 11 títulos.
Hoy, a los 75 años, el Pato encara un desafío muy distinto, pero igual de trascendente: demostrar que nunca es tarde para aprender y que el esfuerzo y la disciplina pueden extenderse más allá del deporte.