¡Grande, Pato! Con 75 años, Ubaldo Fillol anunció que encara un nuevo desafío: terminar el colegio secundario

Ubaldo Matildo Fillol , uno de los arqueros más emblemáticos de la historia del fútbol argentino y campeón del mundo en 1978, sorprendió con un anuncio cargado de humildad y enseñanza: a los 75 años decidió completar sus estudios secundarios, interrumpidos a los 14 cuando se incorporó a las divisiones inferiores de Quilmes.

“Tomé la decisión. Me senté con los míos y les dije: 'Quiero terminar el estudio '. Siendo muy pequeño lo abandoné. Me sentía culpable. Nunca culpé a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie”, explicó en un video publicado en YouTube.

Fillol ya se inscribió en un curso a distancia y, como primer paso, deberá aprender computación. “Ya me inscribí y me compré una computadora. Lo primero que tengo que hacer es aprender computación porque esto es a distancia”, detalló.

Con la misma entrega que mostró durante sus 25 años de carrera deportiva, Fillol aseguró que encarará este nuevo desafío con disciplina y responsabilidad. “Me voy a poner las pilas como me las puse siendo profesional . Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar a ningún entrenamiento en casi 25 años de carrera. Pude jugar bien, mal o regular, pero di todo. Y esto lo voy a tomar de esa manera. Voy a dar todo para terminar las 28 materias y terminar el secundario”, expresó.

El exarquero también compartió el motivo que lo impulsó a tomar esta decisión. “Me sentía mal pregonando a los padres que hicieran estudiar a los chicos. Decía: 'Yo no terminé el secundario, mis estudios'. Me sentía mal. Por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida”.

Una trayectoria brillante y un nuevo desafío personal

Fillol nació en San Miguel del Monte, donde aún reside. Sus primeros pasos fueron en el club San Miguel, hasta que a los 14 años se probó en Quilmes, debutando en Primera en 1969. Luego jugó en Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid y Vélez, además de vestir la camiseta de la Selección argentina entre 1974 y 1985. En total, disputó 837 partidos oficiales y ganó 11 títulos.

Ubaldo Matildo Fillol fue un jugador clave del Mundial 1978 para la obtención del primer título del mundo de la Selección argentina de fútbol Foto: Agustín Tubio/MDZ Ubaldo Matildo Fillol fue un jugador clave del Mundial 1978 para la obtención del primer título del mundo de la Selección argentina de fútbol Foto: Agustín Tubio/MDZ Agustín Tubio

Hoy, a los 75 años, el Pato encara un desafío muy distinto, pero igual de trascendente: demostrar que nunca es tarde para aprender y que el esfuerzo y la disciplina pueden extenderse más allá del deporte.