Pato Fillol: "El penal lo atajé yo, no Galtieri; los goles los hizo Kempes, no Videla"

El fútbol es la gran pasión de los argentinos, un deporte inglés que en el país se absorbió casi como una tradición, lo que genera que no solo se trate de un mero juego o deporte que queda en el campo de juego. Ante esa situación, uno de los momentos más destacados del fútbol argentino es también uno que siempre está abierto a polémicas, la Copa del Mundo 1978, organizada en Argentina durante el Gobierno de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

Para hablar con detalles de cómo se vivió ese Mundial de fútbol desde adentro del plantel de la Selección argentina, MDZ habló con una de las figuras de aquel laureado equipo, parte fundamental de la columna vertebral del equipo de César Luis Menotti: Ubaldo Matildo Fillol. "El Pato", un apodo que, a fuerza de logros, se ganó el peso necesario para que cualquiera que lo mencione se sepa perfectamente de quién se está hablando.

- ¿Qué se siente ser campeón del mundo?

- Yo digo que primer campeón del mundo. Hay que aclararlo porque es un plus. No digo que fuimos los mejores ni los peores. Eso para nada, pero yo creo que haber sido campeón del mundo es sumamente importante. No en la faz personal para ninguno de nosotros, sino para el fútbol argentino por todo el proyecto que había armado el Flaco Menotti, que lo presentó íntegramente. Eso aceptaron, Cantilo era el presidente, y a partir de ahí hubo un antes y un después en el fútbol argentino.

- ¿Vos crees que a ustedes les tocó formar parte como de la primera selección así constituida como la conocemos hoy?

- Claro, yo yo había padecido un poco la desorganización, porque estuve en el Mundial 74, Era muy pibe, pero era muy feo lo que se veía en todos los aspectos. Entonces yo vi el cambio cuando llegó el Flaco Menotti. Ese cambio se coronó con el primer título del mundo y así, de ese título del mundo. Sí, para todos nosotros, nos inmortalizó futbolísticamente hablando.

-¿Qué te acordás de esa concentración en José C. Paz?

- Arrancamos en la Villa Marista, en Mar del Plata. No me acuerdo bien la fecha, pero era los primeros días enero del 78. La primer semana creo que fue un error, Te tendría que saber la fecha, pero bueno, empezamos ahí. Hicimos todo un trabajo de pretemporada intenso, tremendo. Después escalamos el Moreno y estuvimos unos meses y fuimos a la quinta de Salvatori en José C. Paz. Sí, ya nos quedamos, pero en total por el 5 de enero, hasta el 25 de junio estuvimos concentrados y algunos fines de semana el Flaco nos daba para para salir.

- Como eran en esas noches en que vas esperando que sea el Mundial, esperando el partido con los partidos, con Hungría, Francia, Italia.

- Y es el Mundial, cada uno de nosotros te puede contar historias distintas, sensaciones distintas. Éramos muy jóvenes, la mayoría n nos sobreponíamos a todo. Queríamos, obviamente culminar con un título, pero sabíamos que era muy difícil y hacíamos lo que nos pedían. Fue todo muy duro, pero te voy a repetir. Siendo joven, teniendo aspiraciones, sueños, representando a tu país, poder representar a tu país a nivel mundial, todo eso también era algo ventajoso para nosotros para poder soportar el entrenamiento durísimo y la concentración.

- ¿Y cómo era esa sensación de representar al país en un momento tan difícil del país?

- No. Jugamos al fútbol, jugamos al fútbol. Después, en la democracia, no sé cuántos años pasaron y se empezaron a saber cosas.

- Vos entrabas a la cancha y vos jugabas al fútbol.

- El país funcionaba, pero no el fútbol. Se agregó en el Mundial de fútbol, pero el país funcionaba. Yo creo que esa década del del 70, los 80, fue una de las décadas más importantes que tuvo el deporte argentino. Estaba Guillermo Vilas a nivel mundial trabajando Monzón, estaba Reutemann. Cuando corría Reutemann se paraba el país. Peleaba, Monzón se paraba el país. Jugaba Vilas, se paraba el país. El polo Éramos también tremendamente representativos. Bueno, en todos los aspectos, una década deportiva tremenda. Pero claro, lo más importante fue la Copa del Mundo que se hizo y se aferran a eso. Pero el penal lo atajé yo, no lo atajó Galtieri, los goles lo hizo Kempes, no lo hizo Videla ni Agosti. Nosotros fuimos al fútbol. No, no secuestramos, no rotulamos ni matamos a nadie. Después hacés un recuento a través de los años y decís "nos usaron". Usaron ese triunfo deportivo para seguir haciendo todo lo que hacían. Esa es la la culpa por el que sentimos nosotros. Mirá lo que te digo, culpa de haber sido campeón del mundo, pero a ellos, a la Junta militar, los benefició y lo uso desde ese aspecto, pero nosotros estamos orgullosos, felices de haber sido campeones por primera vez en la historia y haber dado el puntapié inicial y a nivel organización también, por lo que te dije del Flaco Menotti, por todo lo que armó, por todo lo que hizo por el fútbol.

- Siempre se habla del seis cero de Perú. Un equipo que había sido muy bueno en el Mundial 70, que llegó debilitado al 78, con casi el mismo plantel que en el 70. ¿Argentina le podía hacer seis a Perú, a pesar de lo que se dice?

- Teníamos que ser cuatro goles, pero también se dijeron tantas cosas que antidoping, que nosotros no teníamos doping y todas esas cosas mueren. Todo, lo de Perú, lo de los militares, el control antidoping, todas esas pavadas mueren cuando pega el tiro en el palo y sale la pelota en el último minuto. Si hubiese entrado esa pelota, nos mataban a nosotros como mufa, vendepatria, perdedores. Es así La historia. Pasaron 50 años y siguen hablando o queriendo relacionado a la selección con ese tipo de barbaridades. Para mí es una ofensa. Porque yo, yo no, mis compañeros de seis meses concentrado, la mayoría éramos padres, no compartimos el nacimiento de nuestros hijos, todo lo que vimos y para mí es una ofensa. Te vuelvo a repetir: si la pelota entraba, se acababa de la vida deportiva, nuestra y, si no, fíjense lo que le pasó a Brasil en el 50, cuando perdió la final contra Uruguay. Agarren los archivos y fíjense que que fue la vida de sus jugadores. En este de este país somos pasionales para vivir el fútbol y esa historia: fue el palo nada más. Como no entró, fuimos campeones del mundo.

- ¿Qué sentiste vos cuando lo viste cuando lo viste a Rensenbrink entrar así al área a cabecear solo? ¿Qué se te pasó por la cabeza?

- No había tiempo. El arquero es el que menos tiempo tiene para la toma de decisiones. Yo viví el partido, yo no estaba metido en la tribuna. Yo viví el partido, no hubo tiempo de nada. Esa pelota es muy similar a la que tapa el Dibu en Qatar. Después hubo también un tiro muy fuerte de Johnny Rep. También hay archivos ahí que se ve volando, que saco. Hubo muchas jugadas, pero a veces no tenés mucho tiempo de pensar. Tenés que tomar la decisión en el momento en y que Dios y los reflejos te ayuden.

- Con Polonia, también, y cerramos con el capítulo mundial 78, hay una grandísima atajada de Mario Alberto Kempes. ¿Qué sentiste cuando lo viste y encima después atajar el penal?

- Yo era un tipo muy ganador. Esa atajada de Mario fue por un error mío. Yo salí mal. Nadie lo dijo porque fuimos campeones del mundo y porque yo atajé el penal, si no se hubieran acordado todos. Es así, somos así. Bueno, yo sentí culpa. Porque cabeceó el polaco y entraba, y Mario atajó mejor que yo. Sentí algo de culpa ahí, pero venía el penal. No podía mortificarme porque no había tiempo. Bueno, ahí me acordé mucho del Flaco Menotti, que Menotti, como todo técnico, hace la charla técnica y subimos al micro por la cancha y ese día el Flaco Menotti terminó la charla técnica, nos levantamos todos, dice: "Pato espere. Venga". Rarísimo, le digo: "Si César, ¿qué pasa?". Me responde: "Mire, si llega a haber un penal, -era un cráneo Flaco estaba adelantado 50 años a todo-, si llega a haber un penal esta noche lo va a patear Deyna". "¿Quién es Deyna?", digo yo. El Flaco conocía todo de los rusos, de los alemanes, de los polacos; sabía características, nombres, sobrenombres, todo de todos los jugadores. Se había preparado muy bien. El Flaco me dice "Si hay un penal lo patea Deyna. Es un número ocho, un flaquito, juega muy bien, es muy técnico, patea los tiros libres y los penales; y si ya hay un penal, usted tiene que aguantar, tiene que aguantar hasta el último segundo, porque Deyna va y te mira a ver qué hace el arquero y tira a colocar y las tira despacio. Si usted adivina, en lugar se lo ataja". Había que adivinar el lugar. Había que esperar hasta el último segundo. Que no te coma la ansied en la Copa del Mundo, el país. Y bueno, me acordé del Flaco y lo esperé. Yo siempre esperaba los rivales, atajé muchos penales, muchísimos, pero que no te coma la ansiedad en un penal en la Copa del Mundo es muy difícil. Lo esperé, lo esperé y yo vi que él venía y me miraba hasta que llegó a la pelota. Cuando llega la pelota que él va a patear, baja un poquito la cabeza y, ahí, la toma de decisiones que hablamos. Yo me corrí un poquito para la izquierda, intuición, y la agarré fácil. Pero si yo en lugar de ir para la izquierda, iba para la derecha era gol. ¿Pero qué te quiero decir? Lo importante que fue Menotti para nosotros.

- Está en todos los detalles...

- En todos, en todos. Después si, con en ese penal. Bueno, de estar tres metros bajo tierra por errores, cometido, pasaron 50 años y se acuerda la gente de ese penal que, eso sí lo sentí, atajé el penal y sentí como como el grito del país. Fue terrible. La cancha, Rosario fue terrible, se gritó más que un gol

- En ese Mundial, a vos, en el plantel, además de estar bajo la dirección de Menotti, el capitán, con quien habrás compartido algunos años jugando al fútbol, era Passarella y con quien después te tocó también estar en el club mientras él era presidente de River. ¿Cómo quedó tu vínculo con con el capitán?

- Con Daniel compartimos mil batallas, concentraciones, viajes, partidos, finales. No éramos amigos, porque se acostumbra mucho a decir "porque salís campeón sos amigo de todos" y no es así. Pero teníamos una magnífica relación, muy buena. Tanto tiempo juntos y, si fue capitán, lo eligió Menotti. Después cuando agarró River me llamó y un día, con Juan Pablo Carrillo tuvimos un incidente después un partido, yo me acerqué para apoyarlo y me empujó. River - San Lorenzo, la cancha de River. Me empujó y todos los medios... fue tremendo. Me tuve que ir yó del club. El vicepresidente me despidió. Omar Solassi, que era el vicepresidente, a los 30 días yo digo: "Omar mirá que pasa porque quiero saber cuál es mi situación, yo no he vuelto al club". Me dijo "deja que hable con Daniel" y a la semana me llama Solassi y me dice "no, te tenés que ir, no podés volver al club". Le respondí "me estás echado ¿Qué hice? Decime al menos qué hice". "Lo decidió Daniel", fue lo que me dijo Solassi y me tuve que ir del club.

- ¿Mantuviste una relación después de eso?

- Con Daniel me veo. Primero mucho dolor de parte mía, mucho dolor, pero las cosas pasan por algo. No soy un tipo rencoroso, para nada. No tengo rencor de nada. Ni de Carlos Bilardo, que me dejó por el Mundial, ni lo que pasó con Daniel. No vivo con rencor, creo que ese mal, no es parte de mis características y seguimos. Hace un par de años en San Miguel del Monte, mi ciudad, me hicieron una estatua en homenaje y lo invitaron y ahí vino Daniel, compartimos un asado, nos abrazamos. Hay muchas cosas más fuertes que aquella decisión que se tomó. Hay cosa mucho más fuerte y estamos grande. No podemos vivir con. Con bronca, con dolor.

