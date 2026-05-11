Google Maps anunció la mayor actualización de su historia con IA y planos en 3D

Una de las aplicaciones más utilizadas del mundo da un salto histórico. Google anunció una transformación profunda de Google Maps , considerada la actualización más importante en más de diez años, que incorpora inteligencia artificial, mejoras visuales y nuevas herramientas para cambiar por completo la forma de moverse y planificar viajes.

El cambio más impactante es la incorporación de la “navegación inmersiva” , un sistema que abandona el tradicional mapa plano para poner un entorno 3D en nuestra pantalla. Los usuarios van a poder visualizar edificios, carriles, semáforos, peatonales y señales de tránsito gracias a la integración de Gemini.

El sistema de inteligencia artificial de Gemini, aplicado en Google, procesará las millones de imágenes de Street View y fotografías aéreas para recrear con precisión el entorno urbano.

La actualización no solo mejora lo visual. También incorpora funciones pensadas para facilitar la conducción y la planificación de recorridos. Entre ellas se destacan:

Estas herramientas buscan reducir la incertidumbre al manejar y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

ChatGPT Image 29 mar 2026, 04_30_02 p.m. Google Maps anunció una gran renovación. Imagen generada por la IA

Llega “Ask Maps”, el asistente conversacional

Otra de las grandes novedades es la función “Ask Maps”, que permite interactuar con la aplicación mediante lenguaje natural. Los usuarios pueden hacer preguntas complejas —como buscar lugares con determinadas características o planificar actividades— y recibir respuestas personalizadas basadas en datos y preferencias previas.

Este avance posiciona a Maps como mucho más que un GPS: ahora funciona como un asistente inteligente capaz de recomendar rutas, sitios y experiencias de forma contextual.

Según informó la compañía, estas funciones ya comenzaron a implementarse en dispositivos móviles y sistemas de vehículos compatibles, como Android Auto y Apple CarPlay. La llegada será gradual en distintos países durante los próximos meses.