Google Maps suma Gemini para que le preguntes sobre rutas y planes

La aplicación de Google Maps estrena funciones de IA para responder dudas complejas y ofrecer una navegación 3D en las rutas.

Google actualizó su servicio de mapas para transformar la búsqueda en una charla constante con el usuario. Ahora Google Maps integra el modelo de lenguaje de la compañía para que el mapa responda preguntas abiertas sobre lugares y trayectos, utilizando datos reales de millones de negocios locales.

El cambio de Google Maps apunta a que el usuario interactúe con la pantalla como si hablara con otra persona. Desde que nació en 2005, el servicio sumó herramientas como Street View y el tráfico en tiempo real. Ahora, la integración de la IA Gemini permite que el buscador entienda frases complejas sobre dónde ir o qué hacer durante el día.

Google Maps Google Maps integra a Gemini como asistente de voz. Google El sistema de Gemini llega para responder tus dudas La función Ask Maps convierte el buscador tradicional en una herramienta de charla. Ya no tenés que poner solo el nombre de un restaurante. Podés preguntar dónde tomar un café tranquilo o qué parque tiene juegos para chicos cerca. El sistema de Gemini procesa información de más de 300 millones de lugares diferentes. El algoritmo lee las fotos y valoraciones de la comunidad para darte un consejo útil.

Gemini Google Maps La nueva función permite realizar reservas en restaurantes directamente desde el mapa sin salir de la aplicación. Google Este avance permite que la IA analice el contexto de tu consulta al instante. Si te gusta un lugar que te recomendó el mapa, podés compartirlo con tus amigos o guardarlo en una lista sin dar muchas vueltas. Gemini también ayuda en los viajes largos. El sistema propone paradas lógicas entre tu casa y el destino final, calculando el tiempo que vas a tardar en cada tramo del camino. La herramienta de IA aprende de tus gustos y te muestra opciones que coinciden con lo que buscaste antes.

Navegación inmersiva y el futuro de Google Maps La otra gran novedad del anuncio es la navegación inmersiva. El mapa ahora muestra una vista tridimensional del entorno donde aparecen los edificios, los puentes y el relieve del suelo. Con esta tecnología de IA, manejar por lugares desconocidos es más sencillo porque la aplicación indica con claridad por qué carril tenés que ir. El sistema resalta los semáforos, los pasos de cebra y las señales de stop que están en tu ruta.