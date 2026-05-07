La Inteligencia Artificial revoluciona el eCommerce: ya no necesitas armar tu carrito de compras

Google presentó “AI Mode”, una tecnología que transforma la experiencia de compra online al automatizar desde la búsqueda hasta el checkout. Durante años, el proceso de compra online ha seguido una dinámica bastante uniforme: buscar productos, comparar opciones, agregarlos uno a uno al carrito, ingresar datos personales y finalizar la operación.

Este camino, si bien funcional, suele volverse tedioso, especialmente en fechas clave o cuando se necesita adquirir múltiples productos con rapidez. En muchos casos, la navegación entre páginas y la carga de formularios actúan como frenos innecesarios. Hoy, la Inteligencia Artificial (IA) propone transformar por completo esta lógica. Con la llegada de los asistentes conversacionales integrados al buscador, el concepto de “comprar online” está dejando atrás el tradicional paso a paso.

Según datos de McKinsey , el 71% de los consumidores espera experiencias personalizadas, mientras que el 76% se frustra cuando no las recibe. Esto ha llevado a que empresas como Shopify, Amazon y Mercadolibre implementen IA para recomendar productos y mejorar la retención. Sin embargo, lo que presentó en la última conferencia de Google I/O 2025 va más allá de la recomendación inteligente: se trata de AI Mode una nueva modalidad que permite que el buscador seleccione, compre y coordine el envío del producto sin que el usuario tenga que ingresar al sitio. Impulsado por Gemini 2.5 Pro y un Shopping Graph con más de 50.000 millones de productos, este modo redefine la forma de consumir online.

El nuevo flujo propuesto es: búsqueda > inteligencia artificial > compra, sin necesidad de entrar a una página de producto ni llenar formularios. El usuario puede simplemente escribir “botas de lluvia negras talla 38”, y la IA , conociendo sus preferencias, selecciona las mejores opciones, ajusta el presupuesto, y con un clic en “comprar por mí”, completa la operación. De esta manera, el marketing de conversión comienza incluso antes de que la persona haga clic en un link, ya que todo sucede dentro del entorno de búsqueda.

Ya no se trata únicamente de posicionar URLs, sino de alimentar a los modelos de lenguaje con la información correcta y relevante. Las marcas compiten ahora por visibilidad dentro de bloques de resultados impulsados por IA. Por eso, el trabajo de optimización se centra en estructuras de datos, contenido bien redactado, fichas de producto detalladas y, sobre todo, una narrativa coherente y personalizada. Es el inicio de una nueva carrera: la que busca generar influencia en la capa de intención previa a la visita al sitio.

Con este nuevo paradigma, se vuelve urgente atender aquellas tareas SEO históricamente postergadas. La actualización de los datos estructurados, la mejora del XML sitemap, la integración precisa del Shopping Graph y la revisión de reseñas, stock y fulfillment son pasos clave. Dejar de lado estos ajustes no es una opción: quien no alimente correctamente los motores de IA quedará fuera del radar en los resultados automatizados.

Las tiendas online deben prepararse para un escenario donde la conversación reemplaza al clic. El futuro del ecommerce está en los resultados asistidos por IA, donde el usuario describe lo que necesita y la tecnología responde con precisión quirúrgica. La clave será contar con feeds de productos enriquecidos, campañas pensadas en palabras clave conversacionales y una estrategia de personalización que incluya reseñas, atributos y disponibilidad en tiempo real. Ya no se trata solo de vender, sino de anticiparse al deseo del consumidor antes de que se manifieste en una búsqueda tradicional.

¿Y los usuarios qué cambios verán?

Con AI Mode, la forma de buscar productos cambia radicalmente: basta con decir “necesito calzado cómodo para caminar mucho”. La IA interpreta la intención, cruza datos como clima, estilo de vida y tendencias, y muestra opciones visuales adaptadas al usuario. Además, con la función “track price”, se puede seguir un producto especificando color, talla y presupuesto. Cuando el precio baja, el sistema avisa y, si el usuario acepta, realiza la compra automáticamente usando Google Pay. Esta nueva experiencia interactiva y personalizada estará disponible en los próximos meses en Estados Unidos.

Snop- IA Carrito.jpg La IA interpreta la intención, cruza datos como clima, estilo de vida y tendencias, y muestra opciones visuales adaptadas al usuario. Archivo.

Otra novedad clave es el probador virtual, una herramienta que transforma por completo la experiencia de compra de ropa online. A través de un modelo avanzado de generación de imágenes, los usuarios pueden ver cómo les quedarían camisas, vestidos o pantalones con solo subir una foto. Esta tecnología interpreta la forma del cuerpo, los pliegues de cada prenda y cómo se adaptan distintos materiales. Así, se pueden probar miles de millones de opciones del Shopping Graph sin moverse de casa. Actualmente, el experimento “Pruebate” está disponible en Search Labs en EE.UU. y permite guardar los looks o compartirlos con amigos para recibir opiniones antes de comprar.

Esta revolución tecnológica promete transformar todo el ecosistema del comercio electrónico. Para las empresas, representa una oportunidad de redefinir su estrategia, posicionarse desde la narrativa del producto y generar nuevas formas de fidelización. Mientras que para los usuarios, implica acceder a una experiencia más rápida, fluida y personalizada.

El ecommerce ya no gira en torno al sitio web, sino al momento de intención

La IA toma el control del proceso de compra, y con ello nace una nueva era: la del consumidor asistido por Inteligencia Artificial.

* Germán Torres, Director SBU Commerce de Snoop Consulting.