Ahora Word tendrá un asistente legal con IA para generar cambios y detectar riesgos

Microsoft vuelve a mover una pieza fuerte en la carrera por integrar inteligencia artificial (IA) en las herramientas de oficina. Esta vez, el foco está puesto en el mundo legal. La compañía presentó Legal Agent, un asistente de IA incorporado a Word que busca transformar el procesador de textos en una plataforma capaz de acompañar tareas complejas de revisión contractual.

La novedad no pasa solo por la capacidad técnica de la herramienta, sino por el lugar donde aparece. Word sigue siendo uno de los programas más usados por abogados, estudios jurídicos y equipos legales internos para redactar, corregir y negociar contratos. Por eso, llevar un agente especializado directamente al documento puede cambiar la forma en que se abordan tareas repetitivas, extensas y sensibles.

El asistente de Word compara cláusulas, conserva la trazabilidad de cambios y genera redlines listos para negociar.

Legal Agent fue diseñado para analizar contratos desde el propio archivo . Su función es revisar cláusulas, comparar versiones, detectar riesgos y señalar disposiciones que puedan apartarse de los criterios internos de una organización. A diferencia de un asistente de IA generalista, la herramienta trabaja con flujos más estructurados, similares a los que utilizan los equipos jurídicos profesionales.

El agente puede distinguir entre revisiones anteriores y nuevas propuestas, algo clave cuando un contrato ya tiene modificaciones registradas. Esa trazabilidad permite conservar el historial de negociación y evitar confusiones entre lo que fue sugerido antes y lo que se está planteando en una nueva etapa.

También puede generar cambios en formato de redlines, listos para una instancia de negociación. Esto significa que el usuario no solo recibe observaciones generales, sino propuestas concretas de edición, con seguimiento de modificaciones y sin alterar el formato original del documento.

Guardado Microsoft Word - Portada Legal Agent puede aplicar estándares internos y sugerir ediciones alineadas con el playbook corporativo aprobado. shutterstock

Contratos, riesgos y estándares internos

Uno de los puntos más relevantes es su capacidad para trabajar con el playbook interno de cada organización. En términos prácticos, Legal Agent puede revisar si un contrato cumple con los estándares previamente definidos por una empresa o estudio jurídico. Si encuentra cláusulas problemáticas, sugiere ajustes alineados con el lenguaje aprobado.

Ese tipo de función apunta a reducir el tiempo que suelen demandar las revisiones rutinarias. Contratos estándar, acuerdos de confidencialidad y documentos de volumen podrían resolverse con mayor rapidez, mientras los equipos legales concentran su atención en asuntos de mayor complejidad.

La integración también evita un obstáculo habitual: pasar de una plataforma a otra. En este caso, no haría falta subir documentos a servicios externos ni modificar por completo los procesos de trabajo. La herramienta opera dentro de Word, en el mismo entorno donde muchos contratos ya se redactan y negocian.

ChatGPT Image 4 may 2026, 04_09_57 p.m. Microsoft apuesta por escala y precio frente a Harvey, referente de la inteligencia artificial legal. Imagen generada por la IA

La pelea con Harvey y el rol de Robin AI

El movimiento de Microsoft también tiene una lectura competitiva. En el mercado de inteligencia artificial legal, uno de los nombres más fuertes es Harvey, una startup cofundada por Winston Weinberg y Gabe Pereyra, exintegrante de Google DeepMind. La empresa trabaja con más de 100.000 profesionales del derecho en 1.300 organizaciones y alcanzó una valoración de 11.000 millones de dólares tras una ronda de 200 millones de dólares en marzo de 2026.

Frente a ese modelo especializado, Microsoft apuesta por escala y precio. Mientras herramientas como Harvey pueden costar entre 1.000 y 1.200 dólares mensuales por abogado, Legal Agent llega integrado a Copilot Enterprise, con una suscripción de 30 dólares al mes. Esa diferencia puede abrirle la puerta a una adopción masiva en tareas legales de menor riesgo o mayor volumen.

La herramienta también tiene detrás la experiencia de Robin AI, una startup especializada en inteligencia artificial jurídica. Microsoft incorporó a más de 18 ingenieros de esa compañía luego de que no consiguiera nuevo financiamiento, lo que aceleró el desarrollo de Legal Agent.

Por ahora, la función está en acceso anticipado, limitada a Word para Windows y con ciertas restricciones. Su gran desafío será ganar confianza en un sector donde los errores pueden tener consecuencias importantes. Aun así, la propuesta es clara: llevar la IA legal al lugar donde los abogados ya trabajan todos los días.