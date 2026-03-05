NotebookLM de Google ahora crea videos cinematográficos de tus investigaciones

Google lanzó una actualización para su plataforma de notas que permite generar resúmenes en formato de video animado. Los usuarios con suscripción AI Ultra ahora pueden usar NotebookLM para convertir sus textos de investigación en piezas audiovisuales personalizadas de alta calidad que facilitan el repaso de contenidos complejos de forma dinámica.

Esta nueva función da un paso adelante respecto a las presentaciones narradas que la empresa mostró el año pasado. La tecnología actual permite que los apuntes se transformen en clips con animaciones completas, logrando un formato mucho más fluido para entender temas difíciles. Según los datos técnicos que compartió la firma, el sistema utiliza un combo de modelos avanzados que incluye Gemini 3, Nano Banana Pro y Veo 3 para generar los visuales.

Fijate que la inteligencia artificial no solo se encarga de animar, sino que Gemini 3 funciona como un director que decide cuál es la mejor narrativa y el estilo visual para cada contenido. El modelo revisa su propio trabajo para asegurar que la estética sea la misma durante todo el clip y que no aparezcan errores visuales que distraigan al usuario.

Esta novedad se suma a una serie de actualizaciones que la compañía viene lanzando en los últimos meses . Hace poco, la empresa mejoró su modelo de video Veo y expandió el acceso a Flow, una herramienta pensada para la creación de clips mediante comandos de texto. Incluso mostraron un adelanto de "Project Genie", un sistema que permite crear pequeños mundos interactivos similares a videojuegos a partir de descripciones sencillas.

En el caso de las investigaciones, la idea es que el usuario no tenga que romperse la cabeza leyendo hojas y hojas de datos. Al pasar la información por este proceso, se obtiene un video que resume los puntos clave con imágenes que tienen sentido con el texto. Está bárbaro para quienes estudian temas técnicos o científicos y necesitan un apoyo visual que se cree al toque.

Requisitos para usar NotebookLM y límites diarios

Por el momento, el acceso a esta función cinematográfica tiene algunas restricciones que hay que tener en cuenta. Solo está disponible para usuarios mayores de 18 años que tengan una suscripción activa al plan Google AI Ultra. Además, el sistema por ahora funciona únicamente con contenidos en inglés, aunque se espera que agreguen más idiomas en el futuro cercano.

Novedades NotebookLM - Interna 1 NotebookLM: la IA preferida para estudiantes. Shutterstock

Otro punto importante es que existe un tope en el uso de la herramienta. Google puso un límite de 20 videos cinematográficos por día por cada cuenta. Esto se debe a la enorme potencia de cálculo que necesitan los servidores para procesar estas animaciones en tiempo real. No se anda con vueltas: es una función premium que busca dar un valor extra a quienes ya pagan por el servicio de Google.

La llegada de estos videos personalizados marca un cambio en cómo vamos a consumir información académica o profesional. Ya no se trata solo de leer, sino de ver cómo los datos cobran vida mediante algoritmos que entienden qué es lo más importante de cada nota. Es una herramienta que se la banca y que promete ahorrar mucho tiempo a los investigadores.