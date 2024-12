El Loco Gatti eligió al mejor arquero de la historia de la Selección argentina y no dudó: "El que más rindió fue..."

Hugo Gatti ha sabido destacarse como uno de los arqueros más icónicos de la historia del fútbol argentino. Además de su estilo particular debajo de los tres palos y su actitud participativa en el juego, también se caracterizó por sus punzantes comentarios y constantes provocaciones a jugadores y equipos rivales, entrenadores y grandes figuras e ídolos del deporte. De este modo, logró hacer que todas sus opiniones siempre tengan una gran repercusión.

Al exarquero de Boca le preguntaron quién cree que es el mejor guardametas que haya pasado por la Selección argentina, en la que él mismo llegó a atajar 18 partidos entre las décadas de los 60 y los 70. Y entre los tantos nombres destacados que pasaron, como Ubaldo Matildo Fillol, Nery Pumpido y Emiliano Martínez, el Loco no dudó: "Desde que veo el Mundial, desde el ‘66 hasta el día de hoy, a nivel argentino, el mejor arquero que yo vi y el que más rindió fue el Dibu. Con eso no quiero decir que haya sido mejor que Fillol. Pero lo que hizo el Dibu es de número 1", sentenció en diálogo con La Nación.

Gatti eligió al Dibu Martínez como mejor arquero de la historia de la Selección argentina. (Foto: @emi_martinez26)

En ese sentido, como ya había hecho en otras oportunidades, lo destacó como la principal figura de la Albiceleste en la consagración de Qatar 2022: "El último Mundial lo ganó el arquero. Fue el jugador más determinante y con diferencia. Con diferencia. Le tienen que chupar las b... todos los jugadores argentinos al Dibu", señaló de manera tajante, con su habitual estilo y elocuencia poética.

"Es verdad. Ganó, ganó todo él. Todo. El tipo alto, grandote, tiene flexibilidad, es ágil. Tiene movimientos de un chico de 20 años el Dibu", insistió. Sin embargo, no se quedó únicamente con el elogio y, como no podía ser de otra forma, también aprovechó para tirarle un palito: "No sé si es bueno, te aclaro, ¿eh? Porque ya tuvo su gloria. Ahora le van a venir las malas y ahí lo quiero ver", advirtió.

"Se lo ve muy fuerte. Es la gran virtud de él. Está a la hora indicada y en el momento indicado. Pero no sé si ataja bien", se explayó al respecto. Y para redondear el comentario, se metió con la habilidad de Emi Martínez en las definiciones desde los doce pasos, en las que él mismo supo destacarse también durante su época de jugador: "Es suerte en los penales. Pero él le pone elegancia, clase", concluyó Gatti.