Jubilaciones en crisis: por qué el sistema previsional argentino ya no resiste

El sistema previsional argentino enfrenta crecientes desafíos por el envejecimiento de la población, la baja natalidad y el aumento del trabajo informal. Sobre ese escenario advirtió la abogada previsional Marcela Micames, presidenta de la Comisión de Derecho Previsional del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

En una entrevista con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, Micames analizó la sostenibilidad del sistema jubilatorio, explicó cómo se calculan actualmente los haberes y planteó la necesidad de discutir una reforma previsional integral.

11-05-2026 - MC - MARCELA MICAMES - ABOGADA PREVISIONAL - Jubilaciones y envejecimiento de la población.mp3

La presidenta de la Comisión de Derecho Previsional del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza señaló que “tienen que haber cuatro personas activas aportando por cada pasivo para poder sostener un sistema previsional puro”, pero remarcó que “en la Argentina, hace 20 años, teníamos dos personas activas en lugar de cuatro y ahora no llegamos a los dos. Es 1,8 personas activas por cada jubilado”.

Micames sostuvo que el desempleo y la informalidad “socavan esta posibilidad de la sostenibilidad del sistema” y alertó sobre el impacto que esto tiene en los haberes. “Más de la mitad de los 19 millones de beneficiarios que perciben algo de la seguridad social tiene una jubilación mínima. La jubilación mínima apenas pasa los 400 mil pesos”, indicó.

Cómo se calcula hoy una jubilación

La especialista recordó que el régimen general vigente continúa regido por la Ley 24.241. “La mujer tiene que tener 60 años de edad mínimos y el varón 65 años de edad”, detalló. Además, explicó que “si trabaja en relación de dependencia, se le va a pagar un promedio de un 60% del sueldo que tiene en los últimos 10 años”.

Sin embargo, aclaró que el cálculo se realiza únicamente sobre el salario registrado. “Si hay una parte que estás cobrando en negro, esa parte no aportó, si no aportó, se salió de la cuenta”, afirmó.

En relación con los monotributistas, Micames sostuvo que “el monotributista es un régimen subsidiado” y explicó que la jubilación también resulta baja porque “esa renta ficticia es una renta que fija ARCA según tu actividad y según tu facturación, suele ser muy baja”. En ese sentido resumió: “Tu aporte es bajo y después tu jubilación, adivina adivinador, no va a ser magia, va a ser baja”.

Moratorias, retiros privados y una reforma pendiente

La abogada señaló que las moratorias permitieron ampliar el acceso a jubilaciones, aunque sin resolver el problema estructural. “¿Cómo hacemos si aumentamos la masa de jubilados pero no creció el aporte o la masa de trabajadores activos?”, planteó.

Sobre las alternativas para prepararse ante el retiro, consideró que “hay poquito para hacer”, aunque mencionó “los retiros privados, que son como seguros de vida y de retiro”, destinados a complementar el ingreso previsional.

Finalmente, Micames sostuvo que el sistema necesita una reforma integral debatida en el Congreso. “Los especialistas dicen que no hay que postergarlo más”, afirmó. También advirtió que cualquier modificación “va a ser antipática”, porque probablemente implique un esquema más ligado a los aportes realizados durante la vida laboral.

Aun así, pidió contemplar situaciones de enfermedad o fallecimiento prematuro. “Hay que tener cuidado cuando se haga esta estructura de garantizarle algún mínimo, porque muchas veces lo que aportaste no alcanza y no por vago, sino porque te enfermaste o te moriste”, concluyó.