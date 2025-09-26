El doloroso motivo detrás de la ausencia de Lewis Hamilton en Mugello: "No sabemos si Roscoe va a despertar"

El mundo de la Fórmula 1 se vio conmovido en las últimas horas tras conocerse la dura noticia que atraviesa Lewis Hamilton . El siete veces campeón decidió ausentarse de los test de Pirelli en Mugello, donde Ferrari probaba los neumáticos para la próxima temporada, para acompañar a su perro Roscoe, que lucha por su vida.

En un mensaje publicado en redes sociales, Hamilton relató la situación de su inseparable compañero de 12 años y medio. “Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma”, escribió el piloto británico.

La angustia de Hamilton quedó reflejada en otro pasaje de su mensaje: “No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo”.

Roscoe es un personaje muy querido en el mundo del automovilismo. El perro bulldog ha acompañado a Hamilton en distintos Grandes Premios y se transformó en una auténtica celebridad, con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram.

El difícil momento personal llevó al actual piloto de Ferrari a ceder su lugar en las pruebas de Mugello, que finalmente fueron asumidas por el piloto reserva Guanyu Zhou. Aunque el próximo compromiso oficial de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Singapur, a disputarse el primer fin de semana de octubre, la prioridad de Hamilton está hoy lejos de las pistas y junto a Roscoe, con la esperanza de que pueda recuperarse.