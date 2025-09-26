El doloroso motivo detrás de la ausencia de Lewis Hamilton en Mugello: "No sabemos si Roscoe va a despertar"
El piloto británico de Ferrari Lewis Hamilton se ausentó de los test de neumáticos de Pirelli por un triste motivo.
El mundo de la Fórmula 1 se vio conmovido en las últimas horas tras conocerse la dura noticia que atraviesa Lewis Hamilton. El siete veces campeón decidió ausentarse de los test de Pirelli en Mugello, donde Ferrari probaba los neumáticos para la próxima temporada, para acompañar a su perro Roscoe, que lucha por su vida.
En un mensaje publicado en redes sociales, Hamilton relató la situación de su inseparable compañero de 12 años y medio. “Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma”, escribió el piloto británico.
Te Podría Interesar
La angustia de Hamilton quedó reflejada en otro pasaje de su mensaje: “No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo”.
El mensaje de Lewis Hamilton en Instagram
Roscoe es un personaje muy querido en el mundo del automovilismo. El perro bulldog ha acompañado a Hamilton en distintos Grandes Premios y se transformó en una auténtica celebridad, con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram.
El difícil momento personal llevó al actual piloto de Ferrari a ceder su lugar en las pruebas de Mugello, que finalmente fueron asumidas por el piloto reserva Guanyu Zhou. Aunque el próximo compromiso oficial de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Singapur, a disputarse el primer fin de semana de octubre, la prioridad de Hamilton está hoy lejos de las pistas y junto a Roscoe, con la esperanza de que pueda recuperarse.