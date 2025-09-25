Romain Grosjean vuelve a subirse a un Fórmula 1 a casi cinco años de su impactante accidente

La imagen de Romain Grosjean escapando de las llamas en Baréin 2020 es imposible de borrar. Casi cinco años más tarde, el piloto franco-suizo volverá a subirse a un monoplaza de la Fórmula 1 . Este viernes, en el circuito de Mugello, manejará el Haas VF-23 en una jornada de Testing of Previous Cars (TPC) organizada por la escudería estadounidense.

Grosjean fue parte fundamental de Haas en sus primeros años. Llegó en 2016 y durante cinco temporadas acumuló 104 puntos, antes de que su trayectoria se viera interrumpida de manera abrupta por el accidente en Baréin. En aquella carrera, su coche atravesó una barrera y se incendió por la rotura de una línea de combustible. El halo y la rápida reacción de los rescatistas le permitieron sobrevivir, aunque sufrió quemaduras en manos y piernas .

Accidente de Grosjean en el Gran Premio de Baréin de 2020

El director del equipo, Ayao Komatsu, que fue ingeniero de Grosjean tanto en Lotus como en Haas , acompañará al piloto en este test. “Estoy absolutamente encantado de darle la bienvenida a Romain Grosjean de nuevo a un coche de Fórmula 1 por primera vez en cinco años, y especialmente orgulloso de que regrese con uno de nuestros coches: es simplemente lo correcto”, expresó.

El propio Grosjean no ocultó su emoción: “Decir que estoy emocionado por volver a subirme a un coche de Fórmula 1 sería quedarse corto. Realmente no puedo creer que hayan pasado casi cinco años, pero regresar y hacerlo junto a mi antiguo equipo es algo verdaderamente especial”.

Tomorrow marks a special moment for Romain and the team! Romain survived a 67G impact and the fire that followed in his opening lap accident in Bahrain 2020 - his injuries limited only to burns on his hands, an outstanding testament to the safety measures in place.

El piloto utilizará un casco diseñado por sus hijos, aquel que planeaba lucir en su última carrera de 2020 y que nunca llegó a usar.

Un retorno simbólico

Tras su salida de la F1, Grosjean continuó su carrera en Estados Unidos. Compitió en IndyCar desde 2021, primero con Dale Coyne Racing, luego con Andretti y más tarde con Juncos Hollinger. En 2025 pasó a desempeñarse como piloto reserva del nuevo equipo Prema.

grosjean Grosjean conducirá el Haas VF-23 en Mugello. X @HaasF1Team

Ahora, con 38 años, tendrá la oportunidad de cerrar un círculo personal y profesional. “Estoy ansioso por ver a todos, seguro que pasaremos un buen rato recordando viejos tiempos, pero también quiero ser útil en la agenda del equipo en pista con el VF-23”, subrayó.