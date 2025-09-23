"Inusual" y "malo": la Fórmula 1 fue contundente con Alex Albon tras su choque con Colapinto en Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán terminó siendo cuesta arriba para Franco Colapinto , que finalizó 19° tras un incidente con Alex Albon , su excompañero en Williams . El piloto argentino de Alpine había demostrado buen ritmo y, con una parada en boxes prematura, se perfilaba para –al menos- redondear un trabajo “digno”. Sin embargo, el toque con el tailandés terminó condicionando todo su domingo.

Colapinto llegó a estar en P13 y, aunque con remotas chances, buscaba avanzar hacia el top 10. Fue a la salida de los pits que se encontró con Albon . En un intento arriesgado de sobrepaso, el tailandés no dejó espacio suficiente y golpeó la parte trasera del monoplaza del argentino. El contacto provocó un trompo que retrasó a Franco en más de 12 segundos, dejándolo sin opciones de recuperación.

El toque de Alexander Albon a Franco Colapinto tras la salida de boxes

Al término de la competencia, Albon reconoció su responsabilidad y asumió la culpa por el accidente. Sin embargo no pudo evitar la sanción: 10 segundos de penalización y dos puntos de la superlicencia .

El error no pasó desapercibido para la propia Fórmula 1 , que en el tradicional balance de “ganadores y perdedores” que el sitio oficial realiza tras cada Gran Premio, incluyó a Albon entre los protagonistas negativos del fin de semana en Bakú.

“Mientras Sainz brilló, su compañero de equipo en Williams, Alex Albon, tuvo un inusual fin de semana malo”, publicaron, recordando además su golpe en la clasificación del sábado: “En la clasificación, golpeó el muro interior en el vértice de la curva 1, rompiendo la suspensión delantera y obligándolo a salir de la Q1 por tercera vez esta temporada”.

Lawrence Barretto, periodista encargado del análisis, fue aún más categórico: “El piloto tailandés recuperó terreno en carrera, aunque lentamente, pero un movimiento erróneo sobre Franco Colapinto hizo que el Alpine hiciera un trompo y le valió a Albon una penalización de 10 segundos. Eso lo hizo caer del 11º lugar en la ruta al 13º en la clasificación, siendo apenas su segundo evento sin puntuar en las últimas seis carreras”.

colapinto albon Alex Albon, entre los “perdedores” del GP de Azerbaiyán. Captura de video

Los otros perdedores y ganadores en Bakú

Albon compartió el listado de “perdedores” del GP de Azerbaiyán con Ferrari, McLaren, Haas y Oscar Piastri, todos señalados por distintos errores o desempeños por debajo de lo esperado.

En la vereda opuesta, la Fórmula 1 destacó como “ganadores” a Carlos Sainz, que logró su primer podio con Williams, además de Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, George Russell y Liam Lawson, quienes brillaron en distintas circunstancias del fin de semana.