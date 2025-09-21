Lewis Hamilton desobedeció a Ferrari en Bakú: la contundente reacción de Charles Leclerc

En el Gran Premio de Azerbaiyán, Lewis Hamilton no acató la indicación de ceder el lugar a su compañero en la última vuelta.

Hamilton cruzó la meta por delante de Leclerc en Bakú pese a la orden de Ferrari de intercambiar posiciones.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 terminó con una polémica interna en Ferrari. Lewis Hamilton desobedeció una instrucción clara de la escudería en la última vuelta y dejó a Charles Leclerc con un sabor amargo tras cruzar la línea de meta en Bakú.

Ferrari había sido tajante por radio: “Deja que Charles te adelante. Está a un segundo y medio de ti y es la última vuelta”. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo optó por no responder. El equipo insistió con un segundo mensaje: “Déjalo pasar”, pero la maniobra nunca llegó.

La reacción de Charles Leclerc La estrategia prevista por Ferrari era que el intercambio se produjera en la recta final, siempre que Hamilton no lograra un adelantamiento extra. Aun así, el británico redujo el ritmo en los últimos metros, pero cruzó la meta apenas 0,464 segundos por delante de Leclerc. El resultado fue que Hamilton terminó octavo y su compañero noveno.

Al finalizar, Ferrari pidió disculpas a Leclerc por la falta de cumplimiento de la orden, pero el monegasco no se guardó nada: “No me importa. Se trataba del octavo puesto. No pasa nada. Que se alegre por este octavo puesto. Es una estupidez porque no es justo. Pero de nuevo, honestamente no me importa”.

f1 resultados Lewis Hamilton terminó por delante de su compañero, Charles Leclerc. X @F1