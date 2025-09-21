Por qué Franco Colapinto y Lewis Hamilton fueron tendencia tras el podio de Carlos Sainz en Bakú

Carlos Sainz vivió un domingo inolvidable en el Gran Premio de Azerbaiyán . El español de 31 años terminó tercero en Bakú y logró así su primer podio de la temporada, el número 28 de su carrera en la Fórmula 1 , pero el primero vestido de azul con Williams .

La emoción fue evidente en sus declaraciones tras bajarse del FW47, con el que firmó una actuación impecable en las calles de la capital azerí. “Si soy sincero, no puedo describir lo contento que estoy, ha sido mejor que mi primer podio. Hemos luchado mucho durante todo el año, pero hemos demostrado hoy que el coche va bien y que cuando las cosas funcionan, podemos hacer grandes cosas”, aseguró Sainz .

El español venía de atravesar una temporada marcada por incidentes, abandonos y mala fortuna, pero en Bakú encontró la recompensa al esfuerzo. “Hoy hicimos todo bien, sin errores; y estoy orgullosísimo por haber seguido adelante después de tantos problemas, incidentes y mala suerte que habíamos tenido hasta ahora durante este año”, destacó antes de subir a la ceremonia del podio.

Sainz, que cuenta con cuatro victorias en la máxima categoría, ya había subido 25 veces al podio con Ferrari en las últimas cuatro temporadas.

Por qué fueron tendencia Lewis Hamilton y Franco Colapinto

En los tiempos de redes sociales en los que nadie puede resistir archivo y la crueldad de las comparaciones es inmediata, Lewis Hamilton fue tendencia tras el podio de Sainz. El motivo: el español fue reemplazado por el siete veces campeón del mundo en Ferrari, pero el británico aún no consigue un podio en lo que va del año (más allá de que ganó la sprint en el GP de China). Además, la última carrera con triunfo para la escudería italiana en la Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Estados Unidos de 2024 y la victoria la consiguió nada menos que Carlos Sainz.

sainz hamilton Las redes no le dejaron pasar el podio de Carlos Sainz a Ferrari y Lewis Hamilton. X

En tanto que Franco Colapinto “la ligó”, ya que el Sainz fue su reemplazo en Williams y, si bien el auto no es el mismo con el que corrió el argentino el año pasado, la comparación fue inevitable.