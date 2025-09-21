El lamento de Franco Colapinto tras su toque con Alex Albon que perjudicó su carrera en Baku: "Perdí todo"

Franco Colapinto analizó su rendimiento en el Gran Premio de Azerbaiyán y aseguró que su choque con el tailandés terminó de arruinar su carrera.

Franco Colapinto cerró otra carrera difícil en la Fórmula 1. Tras una sábado accidentado por su choque en la qualy, el piloto argentino largó desde el puesto 16° en el Gran Premio de Azerbaiyán, que tuvo como gran ganador a Max Verstappen de Red Bull, y tuvo un comienzo muy bueno.

En las primeras vueltas logró avanzar tres posiciones al superar a Oliver Bearman de Haas y Lance Stroll de Aston Martin, y tras el abandono del líder del campeonato mundial de pilotos, Oscar Piastri, el pilarense se ubicó en el puesto 13°. Ya en la vuelta 19, los ingenieros de Alpine lo llamaron a los boxes para cambiar su set de neumáticos de medios a duros.

La parada de Alpine fue correcta y el argentino cayó hasta el puesto 18 por delante de su excompañero de equipo en Williams, Alexander Albon. Ambos salieron a la par y tuvieron una feroz batalla que terminó con un desafortunado toque del tailandés al número 43. Esto provocó que el A525 hiciera un semitrompo y chocará contra las barreras de contención, lo que derivó en que Colapinto fuera perjudicado para el resto de la carrera. A su vez, los comisarios de la Fórmula 1 le aplicaron una sanción de 10 segundos a Alex.

El desafortunado toque de Albon a Colapinto El toque de Alexander Albon a Franco Colapinto tras la salida de boxes

El lamento de Franco Colapinto tras su toque con Alex Albon que perjudicó su carrera en Baku Tras finalizar la carrera, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios presentes. Allí se lamentó por lo sucedido con su excompañero en Williams y aseguró que esa acción le arruinó la carrera: "Con lo de Alex, perdí todo. Perdí 12 segundos con el trompo y el toque con la pared. Salí con la goma bloqueada por el trompo y con el alerón roto, que después me complicó la vida", sentenció el argentino, que sigue siendo el único piloto de la parrilla actual sin puntos en el campeonato.