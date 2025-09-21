Los despiadados memes tras la carrera de Franco Colapinto, con Alex Albon como protagonista

Franco Colapinto terminó último en el Gran Premio de Azerbaiyán tras sufrir un toque con su excompañero en Williams. Las redes no perdonaron.

Otro duro fin de semana para los fanáticos de Franco Colapinto.

Franco Colapinto no pudo revertir la mala racha que lo viene acompañando este año y terminó último en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino tuvo una buena largada, llegó a estar P13 y con posibilidades de pelear cerca de la zona de puntos. Alpine tampoco cometió errores en las paradas, pero otra vez la suerte le fue esquiva.

Es que su excompañero en Williams, Alex Albon, lo tocó de atrás, provocando un trompo que relegó a Colapinto al fondo y con un auto que no se pudo recuperar.

Las redes sociales no perdonaron, y esta vez el foco estuvo puesto en el desafortunado incidente del argentino con Albon, además de la pelea por los últimos lugares entre los dos Alpine.

