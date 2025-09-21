Por qué Pierre Gasly terminó la carrera por delante de Franco Colapinto: esto pasó en la última vuelta

Franco Colapinto había logrado defenderse durante gran parte de la carrera, pero en el último giro terminó perdiendo la posición en manos de su compañero.

Las cosas parecían estar saliendo medianamente bien -que a esta altura del año no es poco- para Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine marchaba en la 13ª posición cuando, en la vuelta 17, ingresó a boxes para cambiar neumáticos de medios a duros. Sin embargo, al salir sufrió un toque por detrás del Williams de Alex Albon, lo que lo hizo golpear contra el muro de contención.

El toque de Alexander Albon a Franco Colapinto tras la salida de boxes

Aunque su monoplaza no sufrió daños graves, el episodio marcó un quiebre en su carrera. Colapinto quedó relegado al 19° lugar y desde allí se dedicó a recuperar ritmo. Entre las vueltas 20 y 29 registró tiempos competitivos, llegando a girar en 1:49.5, lo que mostró la solidez que venía construyendo en pista.

El duelo interno con Gasly en Alpine Con el avance de las vueltas, tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly comenzaron a perder contacto con el resto. Alpine entonces autorizó a sus pilotos a luchar en pista, aunque con una advertencia clara: “Tenemos libertad para correr, por favor mantenelo limpio”, le transmitieron por radio al argentino en la vuelta 39.

Colapinto, con neumáticos duros más desgastados, logró resistir frente a Gasly, que llevaba gomas medias más frescas. El pilarense se defendió bien hasta la parte final de la carrera, incluso con mejor ritmo en ciertos tramos.