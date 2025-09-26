¿Boca o River? El Flaco López reveló en cuál de los dos equipos estuvo cerca de jugar: "Llegué a pensarlo"

José López, la figura de Palmeiras en la serie ante River, confesó que en el pasado estuvo cerca de recalar en uno de los dos clubes más grandes de Argentina.

José López, figura de Palmeiras y el gran responsable de la eliminación de River de la Copa Libertadores, sigue dando que hablar por su descollante actualidad en el Verdao que, incluso, lo llevó a tener su primera y merecida convocatoria a la Selección argentina durante la fecha FIFA de septiembre.

Surgido de las Inferiores de Independiente y de gran paso por la Primera de Lanús, el Flaco habló en exclusiva con ESPN luego de la clasificación del equipo brasileño a las semifinales y, entre otros temas, confesó que en el pasado estuvo en el radar de Boca y River. El caso del Millonario es el más conocido porque se trató de una de las grandes novelas del mercado de 2024.

"Desde que estaba en Lanús, siempre estuvieron ahí (Boca y River), pero a veces las cosas no terminan dándose", soltó el delantero de 24 años en el programa F90. Sin embargo, al instante reveló en cuál de los dos clubes más grandes de Argentina estuvo cerca de jugar.

José López reveló que estuvo cerca de llegar a River en 2024 "Estuve un poco más cerca de River, pero Palmeiras siempre confió en mí, más cuando por ahí no estaba jugando como ellos esperaban. Hicieron un esfuerzo enorme para tenerme acá y es algo que valoro muchísimo. Mi brindaron todo para que pueda mejorar y hoy poder darle todo el fruto de nuestro trabajo es una satisfacción enorme", explicó López.

El Flaco López reveló que estuvo cerca de jugar en River. El Flaco López reveló que estuvo cerca de jugar en River. Video: ESPN