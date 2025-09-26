Buenas noticias en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y analiza su presencia ante Defensa

El entrenador xeneize, Miguel Ángel Russo, recibió nuevamente el alta médica, aunque su presencia en el próximo partido aún está en evaluación.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, generó gran preocupación en los últimos días luego de haber sido internado por segunda vez para realizarse diversos estudios clínicos. El martes, el DT había recibido el alta médica, aunque luego debió regresar a la clínica para someterse a un control exhaustivo.

La noticia encendió las alarmas entre los hinchas y la dirigencia boquense, ya que su estado de salud es considerado la prioridad absoluta. Sin embargo, tras las evaluaciones realizadas, los médicos le dieron nuevamente el visto bueno para continuar con la recuperación en su domicilio.

La mejor noticia del día:

Miguel Russo tiene el alta médica. pic.twitter.com/72zuFLMun2 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 26, 2025

Qué pasará con el partido ante Defensa y Justicia Después de tres días internado, Russo recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa para continuar con la recuperación. Si bien su presencia en Florencio Varela aún no está confirmada, todo indica que la dupla Úbeda-Rodríguez será la encargada de ocupar el banco de suplentes frente al Halcón.

La noticia de su salida de la clínica llevó tranquilidad, pero resta esperar cómo evoluciona su estado en las próximas horas. En Boca hay confianza en que pueda acompañar al plantel, aunque la prioridad pasa por su bienestar.