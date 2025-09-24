Miguel Ángel Russo, nuevamente internado: pasará la noche hospitalizado
Tras el episodio del lunes, Russo había regresado el martes a los entrenamientos de Boca, pero este miércoles otra vez debió quedar bajo observación médica.
La salud de Miguel Ángel Russo mantiene constantemente en vilo a Boca Juniors. El lunes, tras el empate 2-2 con Central Córdoba, había estado internado durante algunas horas por un cuadro de deshidratación, pero recibió el alta esa misma jornada y el martes ya se presentó nuevamente al predio de Ezeiza para dirigir los entrenamientos.
Si bien parecía que todo estaba en orden, este miércoles debió ser hospitalizado nuevamente. El DT de 69 años se presentó a una clínica de Buenos Aires para hacerse unos chequeos de rutina que ya tenía programados, tras los cuales el cuerpo médico que lo trata decidió que pase la noche internado, bajo observación.
Te Podría Interesar
Miguel Ángel Russo quedará bajo observación médica hasta el jueves
En un principio se trata de una medida de precaución y no reviste una situación de gravedad. Por ahora, solo quedará internado por algunas horas y el jueves por la mañana podría volver a su casa. Mientras tanto, las prácticas quedarán a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda.
Ante este panorama, comienza a ponerse en duda su presencia el sábado en Florencio Varela para el duelo contra Defensa y Justicia. Todo dependerá de cómo evolucione esta noche y cómo continúe su cuadro durante los próximos días. En Boca la postura es respetar la voluntad del entrenador.
Es la tercera vez que Miguel Ángel Russo queda hospitalizado en el último mes. Además de la del lunes, hace dos semanas estuvo tres días internado en el Instituto Fleni por una infección urinaria, tras la cual se reincorporó y dirigió los encuentros ante Central en Rosario y Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.