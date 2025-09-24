Miguel Ángel Russo, nuevamente internado: pasará la noche hospitalizado

Tras el episodio del lunes, Russo había regresado el martes a los entrenamientos de Boca, pero este miércoles otra vez debió quedar bajo observación médica.

La salud de Miguel Ángel Russo mantiene constantemente en vilo a Boca Juniors. El lunes, tras el empate 2-2 con Central Córdoba, había estado internado durante algunas horas por un cuadro de deshidratación, pero recibió el alta esa misma jornada y el martes ya se presentó nuevamente al predio de Ezeiza para dirigir los entrenamientos.

Si bien parecía que todo estaba en orden, este miércoles debió ser hospitalizado nuevamente. El DT de 69 años se presentó a una clínica de Buenos Aires para hacerse unos chequeos de rutina que ya tenía programados, tras los cuales el cuerpo médico que lo trata decidió que pase la noche internado, bajo observación.

Miguel Ángel Russo quedará bajo observación médica hasta el jueves Miguel Russo vs Central Córdoba Miguel Ángel Russo volvió a ser internado. Fotobaires

En un principio se trata de una medida de precaución y no reviste una situación de gravedad. Por ahora, solo quedará internado por algunas horas y el jueves por la mañana podría volver a su casa. Mientras tanto, las prácticas quedarán a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

Ante este panorama, comienza a ponerse en duda su presencia el sábado en Florencio Varela para el duelo contra Defensa y Justicia. Todo dependerá de cómo evolucione esta noche y cómo continúe su cuadro durante los próximos días. En Boca la postura es respetar la voluntad del entrenador.