El pedido especial de Lucas Blondel a Russo y Úbeda tras 13 partidos sin sumar ni un minuto en Boca

Blondel no juega desde la eliminación ante Independiente en el Apertura y no volvió a ser convocado luego de la caída contra Atlético Tucumán por Copa Argentina.

El caso de Lucas Blondel en Boca Juniors no deja de sorprender. Tras un primer semestre en el que tuvo mucha participación y era bien considerado por Fernando Gago (sus buenas actuaciones lo llevaron a ser convocado para la Selección de Suiza), desde el regreso de Miguel Ángel Russo a Brandsen 805 fue borrado de un día para el otro.

En los 13 partidos que lleva el ciclo, aún no sumó un solo minuto. Fue al banco en los tres partidos del Mundial de Clubes, en los duelos ante Argentinos Juniors y Unión por el Clausura y en la eliminación contra Atlético Tucumán por Copa Argentina el pasado 23 de julio. Desde entonces, no volvió siquiera a ser convocado.

Lucas Blondel Boca Independiente Blondel no juega en Boca desde la eliminación ante Independiente en cuartos de final del Apertura. Fotobaires

El último encuentro que jugó el lateral derecho de 29 años fue en mayo por los cuartos de final del torneo Apertura, en la que el Xeneize fue eliminado por Independiente (0-1) en la Bombonera. En aquella oportunidad, disputó los 90 minutos bajo la dirección técnica interina de Mariano Herrón, el último compromiso previo al desembarco de Miguelo.

El pedido de Lucas Blondel ante la falta de minutos Ante la imposibilidad de encontrar un lugar en el primer equipo y tras una larguísima inactividad, el defensor le hizo una peculiar y sorpresiva propuesta al cuerpo técnico de Russo, hoy encabezado por su ayudante de campo, Claudio Úbeda, tras la nueva internación del entrenador.