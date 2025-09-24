Fuerte crítica de un exfutbolista de la MLS al Inter Miami: "No recomiendo ir mientras esté Messi, el club es un desastre"

Mateusz Klich, exjugador del DC United y de Atlanta United, fulminó al Inter Miami de Lionel Messi por la forma que tiene de manejarse como institución.

No hay dudas que desde que Lionel Messi llegó al Inter Miami en 2023, revolucionó tanto al club como a la MLS en su totalidad. El joven elenco del sur de Florida pasó de ser una de la franquicias más ignotas de la liga a ser una de las más populares de todo Estados Unidos, incluyendo otros deportes.

El astro rosarino brilla en cada encuentro que viste la camiseta rosa y no deja de recibir lo elogios de sus compañeros, rivales y demás personalidades, estén relacionadas o no al fútbol. Sin embargo, parece que no todos tienen cosas positivas para decir de la Pulga.

Las críticas de Mateusz Klich a Messi y el Inter Miamii Mateusz Klich El polaco Mateusz Klich, exjugador del DC United, apuntó contra Messi y la organización del Inter Miami. @cli5hy

En las últimas horas, Mateusz Klich, exjugador del DC United y de Atlanta United, esgrimió duras críticas contra Leo y las Garzas por las formas que tienen de manejarse: "No recomiendo ir al Inter Miami mientras Messi esté allí. El club es un desastre: la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo", apuntó en primer término.

"El padre de Messi (Jorge) prácticamente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami", agregó el mediocampista polaco de 35 años en diálogo con el canal de YouTube Foot Truck.