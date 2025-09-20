Con doblete y asistencia de Lionel Messi, Inter Miami venció 3-2 a DC United

Lionel Messi inventó este sábado una asistencia espectacular para Tadeo Allende y firmó un doblete para liderar la victoria por 3-2 del Inter Miami contra el DC United que también le sirvió para quedarse solo al frente de la tabla de máximos artilleros de la MLS con 22 goles.

Sin el uruguayo Luis Suárez, quien cumplió el tercero y último partido de suspensión en la MLS por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, Messi prolongó la pugna del Inter Miami por el liderato en el Este.

Messi abrió su festival en el minuto 34, con un pase vertical de 30 metros que liberó a Tadeo Allende para que enfrentara al meta rival en un mano a mano. El delantero argentino no falló y le superó con la derecha para subir el 1-0 al luminoso.

Messi asistió y Allende definió solo para el 1-0 de Inter Miami ante DC United.

Messi asistió y Allende definió solo para el 1-0 de Inter Miami ante DC United.

El Inter Miami , con Rodrigo De Paul y Sergio Busquets al mando de las operaciones en el centro del campo, controló los ritmos del encuentro, pero el DC United supo crear oportunidades.

El gol de Cristian Benteke para el 1-1

El Óscar Ustari negó la igualada a Christian Benteke con una gran parada en la primera mitad, pero no pudo hacer nada en el 54, cuando el ex del Liverpool conectó un perfecto cabezazo que puso las tablas en el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1969565589824737285&partner=&hide_thread=false Christian Benteke with a diving header!



He hits the LeBron celly as @dcunited equalizes Inter Miami. pic.twitter.com/D9biAtXdlO — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

La definición de Messi para el 2-1 de las Garzas

El Inter Miami no tardó en reaccionar. Y lo hizo la ritmo de su número 10. Messi rozó el segundo con una gran jugada personal y disparo de zurda que el meta consiguió despejar, pero en el 66 aprovechó un perfecto pase al hueco de Jordi Alba para controlar y definir.

El gol de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami ante DC United. El gol de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami ante DC United. Video: MLS

Otro golazo de Messi para sentenciar su doblete

El 2-1 fue un golpe psicológico para el DC United, que sucumbió ante el doblete personal de Messi en el minuto 85. El exbarcelonista recibió al borde del área y liberó un perfecto zurdazo que se coló en el ángulo.

Messi la colgó en el ángulo para su doblete y el 3-1 de Inter Miami ante DC United. Messi la colgó en el ángulo para su doblete y el 3-1 de Inter Miami ante DC United. Video: MLS

El Inter Miami también dispuso de un penalti poco después y Messi lo dejó a su compañero Mateo Silvetti, también rosarino, quien lo remató al travesaño. El DC United recortó 2-3 en el minuto 97 de la mano de Jacob Murrell, pero ya era demasiado tarde para salvar puntos.

Murrell descontó nuevamente para la visita sobre el final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1969576467399864576&partner=&hide_thread=false The counter from @dcunited.



Benteke with a great pass to Jacob Murrell for the goal. pic.twitter.com/YMAKIgQjJZ — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

El minuto a minuto de Inter Miami-DC United