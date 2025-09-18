La importante decisión de Leo Messi con Inter Miami a menos de un año para el Mundial 2026

A 9 meses de la próxima Copa del Mundo, Lionel Messi, que transita el final de su carrera, ya tendría definido su futuro profesional.

Lionel Messi, tras más de dos décadas de magia, ya transita el final de su carrera. Con 38 años de edad y a 9 meses del Mundial 2026, que se espera que sea su última función con la camiseta de la Selección argentina, no le quedan demasiados cartuchos para gastar antes de su no deseado pero inminente retiro.

En Inter Miami desde 2023, se especuló mucho desde entonces si en algún momento regresaría al fútbol europeo, o si incluso podría llegar a desembarcar en la Liga Argentina por primera vez, con Newell's, el club de sus amores, como candidato a recibirlo en sus filas. Sin embargo, los planes del mejor jugador del mundo están lejos de su tierra natal.

Lionel Messi renovará su contrato con Inter Miami Lionel Messi renovará su contrato con Inter Miami

Según informó este jueves el periodista Gastón Edul por la señal de TyC Sports, la Pulga "tiene encaminada" su renovación con las Garzas "por más de un año". Esto implica que continuaría defendiendo los colores del elenco del sur de Florida, por lo menos, hasta la temporada 2027, que cuando finalice, él ya habrá cumplido los 40.

Si bien aún no es oficial la extensión de su vínculo, estaría "a detalles" de estampar su firma para hacerla efectiva. Esto implicaría no solo que llegará a Estados Unidos, México y Canadá 2026 aún como futbolista de la MLS, sino que además, por los tiempos estimados, finalizaría su carrera allí mismo, sin jugar en ningún otro equipo más.