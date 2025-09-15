Quién es Martín Parodi, el goleador al que Messi bautizó como "Palermo" y se hizo viral en redes
Lionel Messi lanzó a la fama a un jugador del Deportivo LSM, el club uruguayo que fundaron junto a Luis Suárez, al compararlo con Martín Palermo.
El pasado 27 de mayo, Lionel Messi y Luis Suarez fundaron su propio club de fútbol: el Deportivo LSM, denominado así por las iniciales de ambos cracks. Radicado en la Ciudad de la Costa, dentro del departamento de Canelones, Uruguay, en su primer año de vida, tras una serie de amistosos, debutó semanas atrás en la Primera D uruguaya.
Este sábado, por la fecha 3 del certamen, el equipo de la Pulga y el Pistolero goleó 4-0 a Estudiantes del Plata. La figura del encuentro fue Martín Parodi, que anotó 2 goles. A pesar de la poca trascendencia del partido en sí, el joven goleador de 23 años terminó teniendo un inesperado impacto en redes sociales.
El comentario de Lionel Messi que hizo viral a Martín Parodi
Luego de que convirtiera el 3-0 parcial (el segundo tanto en su cuenta personal), la cuenta oficial del club compartió una foto suya con la leyenda "Marteeeeeeen y el tercerooo". En la publicación, apareció Leo y dejó un comentario que generó furor "¿Palermo?", recordando aquel icónico relato de Marcelo Araujo del gol del Titán en el Superclásico de 1999.
La ocurrencia de Messi fue rápidamente festejada por los fanáticos y hasta el propio Suárez le siguió el juego y le respondió allí mismo "Claaaaro, Martín Palermo". Más tarde, el Deportivo LMS se valdría de estas interacciones y le dedicaría al asunto varios porteos más en las distintas plataformas.
Nacido en la ciudad de San José en 2002, Martín Parodi, hoy con 23 años, hizo inferiores en el Liverpool de Montevideo. Sin embargo, no llegaría a debutar en el primer equipo y deambularía durante algunos años por varios cuadros amateur de Uruguay e Italia. Este 2025 se le dio la oportunidad de jugar en el nuevo club de los cracks del Inter Miami y ya lleva 3 goles convertidos en los 3 primeros partidos oficiales de la historia de la institución.