¿Palito a Beckham? La queja de Javier Mascherano por la falta de jugadores en Inter Miami: "Estamos cortos"

Luego del triunfo ante Seattle Sounders, Javier Mascherano se refirió a la escasez de fichajes durante el último mercado de pases.

Javier Mascherano no está conforme con la cantidad de jugadores con los que cuenta.

Tras una serie de duras derrotas, el Inter Miami logró levantar cabeza este martes por la noche y venció con contundencia a Seattle Sounders por 3-1. De este modo, logró repuntar en la MLS, en la que debe varios partidos, y volvió a meterse en puestos de clasificación a los playoffs por el título.

Si bien los números no están siendo malos, la temporada para las Garzas no viene siendo sencilla. En ese sentido, Javier Mascherano, que más de una vez reclamó a la dirigencia, encabezada por David Beckham en cuestiones deportivas, por falta de fichajes, volvió a quejarse por esta situación en conferencia de prensa.

"¿Vos creés que un entrenador quiere tener o no jugadores? Un entrenador quiere tener recambio. No es mi responsabilidad, preguntá. No estoy acá para señalar a nadie, soy feliz teniendo una base. Nobleza obliga, estamos cortos porque también agarramos una racha donde tenemos cinco o seis jugadores fuera, pero estamos cortos igualmente", apuntó el Jefecito cuando le preguntaron por los pocos refuerzos que llegaron en el último mercado.

"Intentamos hacer un fichaje en verano, no se pudo hacer y claramente me gustaría poder tener más recursos. Pero es lo que me toca. No voy a venir acá a quejarme. Me pagan por entrenar lo que tengo y trato de hacerlo de la mejor manera", aseguró a continuación, dejando en claro que el quería seguir engrosando el plantel.