El posteo de Messi con el que volvió a poner en duda su participación en el Mundial 2026: "Solo Dios lo sabe"

Lionel Messi jugó anoche su último partido oficial por los puntos en el país con la Selección argentina. Fue una despedida ideal, ya que se despachó con dos goles en la victoria 3-0 sobre Venezuela, para regocijo de las decenas de miles de almas que asistieron al Monumental y las millones que lo vieron por televisión.

Más allá de toda la carga emocional que implicaba que no volviera a jugar en suelo argentino, Leo encendió las alarmas entre los fanáticos al dejar plantada la duda sobre si participará o no del Mundial 2026, para el que falta menos de un año. Y para colmo, este viernes echó más leña al fuego con su posteo en redes sociales.

El sugerente posteo de Lionel Messi en Instagram Posteo Messi

La Pulga compartió una serie de fotos del encuentro de este jueves en su cuenta de Instagram y dejó un sugerente mensaje en el encabezado: "Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ".

Esta última frase fue una nueva espina para los corazones de todos los hinchas argentinos, ya que otra vez dejó entrever que su presencia en Estados Unidos, México y Canadá no es algo 100% seguro. Lo cierto es que la voluntad tanto de los fanáticos, como de sus compañeros en la Selección, el cuerpo técnico y el mundo del fútbol es que el 10 dispute el certamen, pero todo dependerá de él y de cómo se sienta para la cita mundialista.