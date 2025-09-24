EA Sports FC26 difundió su lista de mejores jugadores de la Liga argentina y hay gran polémica

La cuenta oficial de EA Sports presentó el ranking de los futbolistas de la Liga Profesional de Fútbol con mejores cartas en FIFA, un anuncio que rápidamente generó repercusión en las redes sociales. El líder fue Ángel Di María , extremo derecho de Rosario Central, quien recibió una media de 82 puntos con los siguientes atributos: 73 de ritmo, 80 de tiro, 85 de pase, 85 de regate, 43 de defensa y 62 de físico.

En el segundo lugar apareció Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, con una valoración general de 79. Sus números fueron: 81 de estirada, 80 de manos, 66 de saque, 77 de reflejos, 43 de velocidad y 78 de colocación. El podio lo completó Lucas Zelarayán, mediocampista ofensivo de Belgrano de Córdoba, que alcanzó 78 de media con 74 de ritmo, 76 de tiro, 77 de pase, 81 de regate, 46 de defensa y 67 de físico.

Más allá de los nombres destacados, la polémica llegó por la infravaloración de figuras en gran nivel. Adrián “Maravilla” Martínez, goleador de Racing Club, apenas recibió una media de 78, con 69 de ritmo, 78 de tiro, 59 de pase, 72 de regate, 42 de defensa y 84 de físico. En la imagen publicada por EA Sports , el delantero aparece ubicado por debajo de Jeremías Ledesma, arquero suplente de River, y un escalón por encima del lateral Gonzalo Montiel.

Otro de los casos que generó discusión fue el de Leandro Paredes. El mediocampista de Boca Juniors quedó con 78 de valoración, un lugar por debajo de Marcelino Moreno. Tanto Paredes como Moreno resultaron relegados por detrás de jugadores como Ander Herrera y Santiago Ascacíbar, decisión que los hinchas calificaron de injusta.

Los puestos intermedios y la zona baja del listado

En el bloque de los 77 puntos aparecieron nombres importantes como Sebastián Driussi, Agustín Marchesín, Lucas Martínez Quarta, Juan Fernando Quintero y Emanuel Reynoso. Más abajo, con 76 de media, quedaron Rodrigo Battaglia, Miguel Ángel Borja, Rubén Botta y Malcom Braida.

ea sports EA Sports reveló las cartas top de la Liga Profesional y generó polémica.

La lista también llamó la atención por la gran presencia de futbolistas de River Plate y Boca Juniors, lo que dejó fuera a varias figuras del torneo local como Kevin Lomónaco, Juan Ignacio Nardoni o Gastón Alan Hernández.

Balance entre fallas y aciertos de EA Sports

A pesar de las críticas, la compañía de videojuegos cumplió con un pedido histórico de los fanáticos: darle mayor protagonismo a los jugadores del interior del país, con espacio destacado para figuras de Rosario Central, Belgrano y otros clubes fuera de Buenos Aires.

Sin embargo, los hinchas también remarcaron que “la lista cuenta con insostenibles fallas” y que casos como la sobrevaloración de Ander Herrera deberían ser revisados. EA Sports logró ampliar la visibilidad de la Liga Profesional en FIFA, pero todavía tiene el desafío de aplicar criterios más coherentes y equilibrados en sus valoraciones.