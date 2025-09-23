Tras un tenso cruce con Leandro Paredes, el arquero de Central Córdoba disparó contra el arbitraje ante Boca: "En el partido sentí que..."

El empate entre Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero dejó sensaciones encontradas en ambos equipos . Mientras los dirigidos por Russo lamentaron haber desperdiciado la chance de acercarse a la cima del torneo Clausura y de la tabla anual, en el Ferroviario festejaron el punto rescatado en la Bombonera y también hubo lugar para una queja contra el trato del árbitro con Leandro Paredes .

El arquero Alan Aguerre , además de valorar el punto obtenido en un escenario complicado, dejó en claro su malestar con la actuación de la terna arbitral encabezada por Yael Falcón Pérez .

El guardameta apuntó especialmente a lo que consideró un trato distinto hacia el capitán de Boca : “Tiene algún cuidado especial, no te lo voy a negar. De hecho, lo amonestaron mucho después de lo que lo tenían que haber amonestado…”.

En diálogo con DSports Radio, Aguerre explicó cómo percibió la situación dentro de la cancha y detalló que Paredes recibió un criterio arbitral diferente: “Las faltas chiquitas se la cobran todas y es un derecho que se ganó, se ve. Eso lo sé y lo sentí en el partido”.

El cruce más tenso se produjo en el tramo final del encuentro, cuando Paredes reclamó un tiro de esquina y le quitó la pelota de las manos al arquero. Aguerre reaccionó con un empujón que derivó en la amonestación para ambos jugadores, en medio de la protesta generalizada.

El cruce entre Leandro Paredes y Alan Aguerre

Aún con la bronca latente por la situación, el arquero insistió en que el arbitraje fue condescendiente con el volante xeneize, argumentando que su condición de campeón del mundo le otorga un trato especial dentro del campo de juego. “Las faltas chiquitas se la cobran todas”, reiteró, dejando entrever que el resultado pudo haber tenido otro desenlace con una conducción más estricta.