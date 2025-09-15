Presenta:

Neymar

Por qué Neymar posó con la camiseta de Boca de Leandro Paredes

Neymar compartió en sus historias de Instagram una foto suya con una casaca de Boca con el nombre y el 5 de Paredes.

Alejandro Doldán Sánchez

Neymar se mostró en redes con la camiseta de Paredes.

@NeymarJr

Durante el tiempo que fueron compañeros en el París Saint-Germain, Neymar y Leandro Paredes lograron conformar una amistad que trascendió los límites del fútbol. Y a pesar de que ya hace más de tres años que no comparten plantel, siguen manteniendo el vínculo.

Previo a su regreso a Boca Juniors, Lean reveló que el crack brasileño le había insistido para que lo acompañara en el Santos, propuesta que, por supuesto, terminó declinando. Aún así, siguieron en contacto y, en las últimas horas, dieron una nueva muestra de camaradería.

La foto de Neymar con la camiseta de Boca de Paredes

Este lunes, Ney compartió en sus historias de Instagram una foto suya posando con una camiseta del Xeneize con el nombre de Paredes y su dorsal número 5, firmada por el campeón del mundo. "Gracias hermano", escribió el ex Barcelona junto a unos emojis de corazones azules y amarillos.

Paredes posó con la camiseta del Santos de Neymar

El propio 5 de Boca le envió el manto azul y oro como muestra de agradecimiento, luego de que el brasileño le hubiera regalado dos casacas del Santos, una blanca y otra celeste, ambas con su 10 en la espalda y con dedicatoria y firma al lado del número.

Neymar Leandro Paredes

Neymar y Paredes fueron compañeros cuatro temporadas en el PSG, de 2018 al 2022. En esos años lograron ganar un total de 9 títulos juntos, todos a nivel nacional: 3 campeonatos de la Ligue 1, 2 Copas de Francia, 1 Copa de la Liga y 3 Supercopas. Además, en 2020 llegaron a la final de la Champions League, la primera en la historia del club, aunque la perdieron por 1-0 ante el imbatible Bayern Munich de Hansi Flick.

