Por qué Neymar posó con la camiseta de Boca de Leandro Paredes

Durante el tiempo que fueron compañeros en el París Saint-Germain, Neymar y Leandro Paredes lograron conformar una amistad que trascendió los límites del fútbol. Y a pesar de que ya hace más de tres años que no comparten plantel, siguen manteniendo el vínculo.

Este lunes, Ney compartió en sus historias de Instagram una foto suya posando con una camiseta del Xeneize con el nombre de Paredes y su dorsal número 5, firmada por el campeón del mundo. "Gracias hermano", escribió el ex Barcelona junto a unos emojis de corazones azules y amarillos.

El propio 5 de Boca le envió el manto azul y oro como muestra de agradecimiento, luego de que el brasileño le hubiera regalado dos casacas del Santos, una blanca y otra celeste, ambas con su 10 en la espalda y con dedicatoria y firma al lado del número.

Neymar y Paredes fueron compañeros cuatro temporadas en el PSG, de 2018 al 2022. En esos años lograron ganar un total de 9 títulos juntos, todos a nivel nacional: 3 campeonatos de la Ligue 1, 2 Copas de Francia, 1 Copa de la Liga y 3 Supercopas. Además, en 2020 llegaron a la final de la Champions League, la primera en la historia del club, aunque la perdieron por 1-0 ante el imbatible Bayern Munich de Hansi Flick.