El DT que le dio el "sí" a Independiente, negocia los últimos detalles y podría asumir ¡ante Racing!

Dos días después de la renuncia de Julio Vaccari, Independiente ya habría encontrado a su nuevo entrenador para lo que queda del año.

Independiente no logra levantar cabeza en este segundo semestre. Eliminado de la Copa Argentina y de la Sudamericana de manera escandalosa, aún no logró ganar en el Clausura. Los hinchas piden la cabeza de los dirigentes y, para colmo, tras la derrota del sábado ante Banfield, Julio Vaccari presentó su renuncia como DT.

Esto se da en el momento más sensible imaginable, con el equipo 14° en la tabla anual, fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales y en la antesala de dos clásicos: primero ante San Lorenzo en el Libertadores de América el domingo 21, y luego contra Racing en el Cilindro el 28. Por lo tanto, era imperioso encontrar un nuevo entrenador, y este lunes lograron avanzar positivamente por el principal apuntado.

Gustavo Quinteros sería el nuevo DT de Independiente

Se trata de Gustavo Quinteros, el favorito de la dirigencia, que se encuentra sin club desde abril tras su salida de Gremio y con quien esta tarde-noche tuvieron una reunión por videollamada. La misma habría sido fructífera y, según trascendió en los últimos minutos, el técnico de 60 años les habría dado el "sí".

El ganador de la Liga Profesional 2024 con Vélez, que actualmente se encuentra en Miami, viajaría el martes o el miércoles para Argentina con el objetivo de estar al frente del plantel ya desde el jueves. Sin embargo, aún habría dos detalles a resolver. El primero es llegar a un acuerdo económico, aunque se espera que no haya problemas en este aspecto.