El DT que ya quiso Independiente y surge como primer candidato a reemplazar a Vaccari

Independiente perdió ante Banfield y Julio Vaccari puso fin a un ciclo que había entrado en terapia intensiva desde hace varias semanas. El entrenador abandonó el estadio acompañado por el presidente, Néstor Grindetti, y el secretario general, Daniel Seoane. Todos cruzaron el campo de juego para evitar el contacto con los hinchas, que aguardaban en el acceso principal con cánticos de protesta y reclamos por la situación deportiva e institucional.

Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo. pic.twitter.com/h1RFt5UE6O

El Rojo acumula diez partidos sin victorias, con tres empates y siete derrotas en distintas competencias. La racha negativa lo hundió en el último lugar de la Zona B del Torneo Clausura y encendió todas las alarmas. En el corto plazo, el equipo deberá afrontar dos compromisos de alto riesgo: primero recibirá a San Lorenzo en el Libertadores de América y, una semana más tarde, visitará a Racing en el clásico de Avellaneda.

La salida de Vaccari obliga a la dirigencia a definir con rapidez un sucesor. El lunes, el plantel retomará los entrenamientos bajo las órdenes de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, responsables de la Reserva, quienes estarán a cargo de manera interina hasta que se concrete la llegada del nuevo DT. Es en ese punto donde surge con fuerza un nombre que ya sonó para Independiente.

El principal apuntado es Gustavo Quinteros . El entrenador de 60 años viene de un breve paso por Gremio y actualmente se encuentra libre. Su último gran logro fue el título con Vélez el año pasado, lo que lo mantiene en el radar de varios clubes.

Independiente ya había intentado contratarlo a fines de 2022, cuando todavía dirigía a Colo Colo. En ese entonces, la elección recayó en Leandro Stillitano, su ayudante, quien pasó por el club sin penas ni glorias. Ahora, Quinteros se mostró predispuesto: “Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años afuera y ahora la idea es estar con la familia, estar en Argentina. Esperemos que aparezca algo que realmente valga la pena”, declaró el pasado 8 de agosto.

Gustavo Quinteros habló luego de la victoria con Banfield Foto: FotoBaires La dirigencia del Rojo busca un reemplazante y Gustavo Quinteros, quien ya fue candidato antes, aparece como el principal apuntado. Fotobaires

“Sería bueno dirigir a un equipo grande, pero por ahora estoy tranquilo, de vacaciones, esperando alguna posibilidad que tal vez se dé hacia fin de año”, agregó en la misma entrevista.

Otros nombres en carpeta

Mientras la prioridad es Quinteros, en redes sociales los hinchas comenzaron a mencionar otros posibles candidatos. Jorge Almirón, quien ya estuvo en el banco del Rojo entre 2014 y 2015, es uno de los preferidos. También aparecieron referencias a la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez, campeones con Platense en el torneo pasado.

Mientras se barajan candidatos, lo cierto es que Independiente necesita un golpe de timón urgente para intentar salir del fondo y encaminar un semestre cuesta arriba.