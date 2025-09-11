El beneficio que tendrán los hinchas de Independiente que asistieron a la tribuna de los incidentes ante U. de Chile

Tras la decisión de Aprevide de inhabilitar la Pavoni Baja y Alta por los próximos dos partidos, Independiente sacó un comunicado con una buena noticia para los socios afectados.

Independiente confirmó la "compensación" que tendrán los socios que estuvieron en la Pavoni Baja el día de la barbarie.

Independiente está mentalizado en el duelo trascendental ante Banfield del próximo sábado en Avellaneda, donde volverá a jugar como local luego de la barbarie ante U. de Chile que decantó en la descalificación en la Copa Sudamericana y la posterior clausura del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Luego de 21 días, la dirigencia del Rojo logró levantar la medida cautelar que recaía en el estadio, aunque, en simultáneo, recibió una dura e inesperada sanción por parte de Aprevide y el Ministerio de Seguridad: no podrá utilizar las tribunas Pavoni Baja y Alta (los sectores donde se produjeron los graves incidentes) por los próximos dos partidos correspondientes al torneo Clausura.

Es ese contexto, este jueves por la tarde el club sacó un comunicado oficial donde les confirmó esta triste noticia a sus hinchas: "Si bien todas nuestras instalaciones están en condiciones de recibir público, como lo estuvo siempre, por decisión de la Aprevide las tribunas Pavoni Baja y Pavoni Alta permanecerán clausuradas por los siguientes dos partidos que se disputen en nuestro Estadio".

El comunicado de Independiente

El Club Atlético Independiente informa que la Justicia dictaminó el levantamiento de la clausura que pesaba sobre el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, luego de que se presentara, por parte del Club, la documentación solicitada.Si bien todas nuestras… pic.twitter.com/UrY9ZhU0UL — C. A. Independiente (@Independiente) September 11, 2025

No obstante, en base a esta fuerte medida y a modo de "compensación", Independiente confirmó el gran beneficio que tendrán todos los socios que estuvieron presentes en la tribuna que fue atacada por los simpatizantes de U. de Chile: "Desde la institución, hemos tomado la decisión de garantizar que todos los socios que asistieron a la Tribuna Pavoni Baja durante el partido del 20 de agosto, tengan asegurado su bono hasta que finalice el año".