Sufren los hinchas: la sanción de Aprevide a Independiente tras levantar la clausura del estadio

El organismo de seguridad comunicó la medida contra la cancha de Independiente de cara a los próximos dos partidos como local por el torneo Clausura.

Brian Mestre

Los hinchas de Independiente recibieron una dura noticia luego de lograr el levantamiento de la clausura del LDA-REB.

Este miércoles, se confirmó el levantamiento de la clausura del Libertadores de América Ricardo-Enrique Bochini. Luego de aprobar el nuevo plan de seguridad que presentó la dirigencia de Independiente para su estadio, el fiscal Mariano Zitto ordenó la habilitación y el Rojo podrá contar con la presencia de su gente en el duelo de este sábado contra Banfield.

La medida de Aprevide contra Independiente que afecta a sus hinchas

No obstante, luego de que la medida cautelar quedara sin efecto, el club de Avellaneda y sus hinchas recibieron un nuevo revés por parte de Aprevide: a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se confirmó que Independiente no podrá utilizar la Tribuna Pavoni Alta y Baja para sus próximos dos compromisos en condición de local.

Aprevide inhabilitó la Tribuna Sur Baja y Alta de la cancha de Independiente para los partidos ante Banfield y San Lorenzo.

Esos sectores inhabilitados fueron en los que se llevaron a cabo los graves incidentes con los simpatizantes de Universidad de Chile el pasado 20 de agosto, lo que -posteriormente- decantó en la descalificación del Rojo y la clasificación del equipo trasandino para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un polémico fallo de la Conmebol.

Por disposición de Aprevide, ambas tribunas del LDA-REB quedarán vacías no solo en el duelo del próximo fin de semana ante el Taladro, sino que también en el clásico del domingo 21 de septiembre frente a San Lorenzo, por la fecha 9 del Clausura.

Más sanciones para los hinchas de Independiente

Sin embargo, esa no es la única sanción que afectará a los hinchas de Independiente. Además, el organismo de seguridad estableció la prohibición de ingreso de instrumentos musicales, banderas, tirantes y telones por tiempo indefinido para las personas que asistan al estadio.

