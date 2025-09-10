Brasil denunciará a Bolivia ante la Conmebol por "irregularidades" en el partido de Eliminatorias

La selección de Brasil cerró las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota por 1-0 frente a Bolivia el resultado vino acompañado de una fuerte polémica. Desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) apuntaron contra la organización del encuentro y anunciaron que presentarán una denuncia formal ante la Conmebol por “conductas antideportivas” durante el partido.

El malestar de la delegación brasileña no solo estuvo relacionado con el rendimiento del equipo en la cancha, sino con una serie de situaciones que, según aseguran, afectaron el normal desarrollo del compromiso. Entre las acusaciones se encuentran el comportamiento de los alcanzapelotas, la actuación de la terna arbitral y el accionar de las fuerzas de seguridad locales.

En redes sociales circularon videos que mostraron a alcanzapelotas escondiendo los balones para retrasar la reposición del juego. También se denunció que en distintos pasajes del encuentro fueron arrojadas pelotas al campo para interrumpir las acciones, lo que generó quejas inmediatas desde el banco visitante.

Samuel Xaud, presidente de la CBF, fue categórico en sus declaraciones tras el partido. Calificó el encuentro como “un auténtico desastre” y cargó contra todos los actores involucrados: “Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos fue completamente antideportivo”, aseguró con evidente molestia.

En contraste, el entrenador Carlo Ancelotti adoptó un tono más mesurado. El italiano reconoció que la altitud fue un factor determinante en el desarrollo del juego: “La diferencia estuvo en la altura, que emparejó el partido y permitió a Bolivia sostener el resultado”, declaró tras la caída. El triunfo permitió al conjunto boliviano asegurarse un lugar en el repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Brasil denunciará a Bolivia ante la Conmebol

La CBF adelantó que en la denuncia formal se incluirán no solo las maniobras de los alcanzapelotas, sino también “el mal trato del árbitro, las amenazas de arresto al cuerpo técnico por parte de la policía boliviana, la falta de seguridad en el estadio y deficiencias en la infraestructura de los vestuarios”.

De esta manera, la derrota brasileña en El Alto promete seguir generando repercusiones más allá de lo deportivo, ya que la federación espera que Conmebol tome medidas sobre lo sucedido.