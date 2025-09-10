Quién era Marilha, la joven brasileña que murió en medio de una liposucción que le regalaron para sus 28 años

El caso de Marilha Menezes Antunes conmocionó a Brasil. Para su cumpleaños, a la joven le habían regalado una liposucción y un injerto de glúteos.

Una joven brasileña de 28 años, Marilha Menezes Antunes, falleció tras sufrir un paro cardíaco durante una liposucción y un injerto de glúteos. La familia de la víctima denuncia negligencia por parte de la clínica privada, mientras las autoridades investigan las circunstancias de la muerte.

¿Quién era Marilha Menezes Antunes? Marilha Menezes Antunes era una técnica en seguridad laboral de la aerolínea Gol y mamá de un nene de 6 años. La cirugía, por la que pagó 900 dólares, era un regalo de cumpleaños para ella misma, según relató su hermana.

¿Qué ocurrió durante la cirugía? Según el médico responsable del procedimiento, Marilha sufrió una broncoaspiración seguida de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el informe preliminar del Instituto Médico Forense señala que la causa de la muerte fue “fuerza contundente” y hemorragia interna, lo que indica una posible complicación diferente.

¿Por qué la familia de la joven denuncia negligencia? La hermana de la víctima, Carolina, acusa a la clínica de no tener los medios adecuados para emergencias y de tardar en pedir ayuda. Relató que subió al quirófano y vio al médico intentando reanimar a su hermana y que, ante la falta de explicaciones, ella misma llamó a emergencias y a la policía.