La tajante sentencia de Ancelotti tras caer con Brasil ante Bolivia a 4.150 metros de altura: "Fue muy, muy..."

Carlo Ancelotti hizo un crudo análisis de la derrota de la Selección de Brasil ante la Verde y apuntó contra los 4.150 metros de altura de El Alto.

La Selección de Brasil de Carlo Ancelotti cerró su peor participación en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. En su visita a los 4150 metros de altura de El Alto, la Canarinha no hizo pie y cayó por la mínima ante Bolivia por un gol de penal, muy dudoso, de Miguel Terceros.

De esta manera, la Verde logró clasificarse al repechaje de cara a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte, la pentacampeona del mundo sumó una nueva decepción y finalizó en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 28 unidades y ahora el próximo compromiso importante que tendrá que afrontar será el Mundial.

La tajante sentencia de Carlo Ancelotti tras caer ante Bolivia en El Alto Es por ello que Carlo Ancelotti tendrá que ponerse manos a la obra para comenzar a levantar el nivel de sus dirigidos. Además, en conferencia de prensa, el entrenador italiano hizo un análisis del encuentro y señaló a la altura como el principal problema de su equipo: "Aunque el equipo ha mejorado, el partido de hoy es el único que hemos intentado reconsiderar. Fue muy, muy complicado para nosotros", comenzó.

Carlo Ancelotti Brasil.jpg Carlo Ancelotti y una tajante sentencia sobre la derrota de Brasil ante Bolivia. EFE

A su vez, el entrenador coon más Champions en su vitrina agregó que el partido ante Bolivia era "muy especial en todos los sentidos" y al final del mismo se determinó que hay "cosas que se pueden mejorar para tener un mejor desempeño en el campo". También reconoció el esfuerzo de los jugadores brasileños para actuar en la altitud de El Alto y aceptó resignado que allí no es sencillo conseguir un buen desempeño. "Es muy difícil jugar aquí".