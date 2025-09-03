La contundente respuesta de Ancelotti a Neymar tras sus dichos por no ser convocado en Brasil: "Es una decisión..."

Antes de enfrentar a Chile, Carlo Ancelotti habló en conferencia y se refirió a las declaraciones de Neymar luego de dejarlo afuera de la lista. Qué dijo.

Carlo Ancelotti volvió a tocar el tema de la ausencia de Neymar en la Selección, que encendió la polémica en Brasil.

En Brasil todavía hay un gran revuelo luego de que Carlo Ancelotti dejara sorpresivamente a Neymar afuera de la lista del Scratch para la última doble fecha de Eliminatorias, cuando estaba todo dado para que el crack del Santos regrese a su selección luego de dos años. Antes de enfrentar a Chile este jueves, el técnico italiano dio los motivos exactos de la fuerte decisión que tomó.

No obstante, la explicación del exentrenador del Real Madrid tomó aún más trascendencia porque vino de una declaración del propio Neymar, que luego del partido del Peixe ante el Fluminense por el Brasileirao, habló de su no convocatoria a la Canarinha y expresó: "Creo que me dejaron fuera por una decisión técnica; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del seleccionador y la respeto. Ya que estoy fuera, solo podemos animar a nuestro equipo".

Qué dijo Ancelotti de la ausencia de Neymar en la Selección de Brasil Es por eso que Ancelotti, consultados por los periodistas, se refirió a esta situación y se encargó de dejar en claro los motivos de la ausencia del jugador que brilló en Barcelona y PSG: "¿Sobre las declaraciones de Neymar? Pues nada… Yo creo que es la verdad. Es una decisión técnica que se basa en muchas cosas. En esta decisión técnica se tiene en cuenta lo que el jugador está haciendo, lo que ha hecho y también el problema que ha padecido", dijo el DT.

Carlo Ancelotti explicó por qué no convocó a Neymar a la Selección de Brasil. Carlo Ancelotti explicó por qué no convocó a Neymar a la Selección de Brasil. Video: Sportv

A su vez, explayó: "Cuando hablo del criterio físico, es un criterio que todo el cuerpo técnico considera muy importante. Nadie puede discutir a Neymar a nivel técnico". En cuanto a esa última declaración, el técnico explicó: "Lo que estamos observando y evaluando es su condición física, pero no sólo la suya, sino la de todos los jugadores que están aquí. Porque la verdad es que en esta selección hay mucha competencia. Muchísima. Creemos que tenemos 70 jugadores que pueden estar en el Mundial".