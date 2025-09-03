¡Papelón! Dos futbolistas se despidieron de sus clubes con cartas idénticas: ¿hechas con IA?

El mercado de pases en Europa ya cerró, pero todavía sigue habiendo movimientos que dan que hablar. No precisamente por un traspaso de último momento, sino por algo que pasó en redes sociales de forma inesperada y sorprendió a todos: dos futbolistas de distintos clubes publicaron la misma carta de despedida, literalmente.

En primera instancia, Fábio Silva se despidió del Wolverhampton para sumarse al Borussia Dortmund y subió un mensaje emotivo en Instagram, agradeciendo al club por el apoyo y diciendo que se llevaba aprendizajes y recuerdos. Hasta ahí, nada raro. Sin embargo, el problema llegó cinco días más tarde: Christantus Uche, que dejó el Getafe para jugar en el Crystal Palace, posteó exactamente el mismo texto palabra por palabra. Lo único distinto era el nombre del club.

“Cuando llegué a los Wolves lo hice lleno de ambición, sueños y ganas de dejar huella. Sé que no cumplí con las expectativas. Pero el fútbol y la vida son más que números o momentos en la cancha”, fue el comienzo de la despedida de Silva. No obstante, el posterior adiós de Uche fue lo que expuso a ambos jugadores.

“Cuando llegué al Getafe lo hice lleno de ambición, sueños y ganas de dejar huella. Sé que no cumplí con las expectativas. Pero el fútbol y la vida son más que números o momentos en la cancha”, fue el mensaje del nuevo refuerzo del Palace.

Esta situación no pasó para nada desapercibida en las redes sociales y se viralizaron rápidamente. “Parece que ni se tomaron el tiempo de escribir algo propio”, comentó uno de los usuarios. Lo curioso es que los futbolistas no comparten representante, así que no hay una explicación clara de cómo terminó pasando esto. Algunos creen fue obra de la Inteligencia Artificial, aunque también están los piensan que usaron una plantilla que circula entre jugadores.

Mientras tanto, Silva fue vendido al Dortmund por 22,5 millones y Uche al Crystal Palace por 17,5. Más allá de eso, lo que quedó en boca de todos fue una despedida tan genérica que pareció escrita por cualquiera, menos por ellos.