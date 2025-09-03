Revelan detalles de la salud de Miguel Ángel Russo y su internación en el Fleni: tratamiento médico y estado de somnolencia

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, permanece internado en el Fleni tras presentar un cuadro de infección urinaria.

La preocupación en torno a la salud de Miguel Ángel Russo, de 69 años, se mantiene en el mundo Boca. Tras un cuadro de infección urinaria, el entrenador xeneize fue internado en la clínica Fleni, donde pasó la noche hidratado mediante suero y bajo la administración de antibióticos.

Los médicos esperan ahora el resultado de un cultivo para determinar si puede continuar con un tratamiento ambulatorio desde su casa o si será necesario que prolongue su estadía en el instituto. Mientras tanto, desde su entorno más cercano aseguran que Russo se encuentra “de buen ánimo” y que incluso insiste con volver a su hogar para reincorporarse lo antes posible a la conducción del plantel xeneize.

Detalles sobre la salud de Miguel Ángel Russo El periodista Ariel Senosiain dio detalles del estado de salud del DT de Boca en No veo la hora, su programa de DSports Radio: “Miguel se presentó en la clínica Fleni con un posible caso de infección urinaria, también con un estado de somnolencia típico en personas de su fragilidad. Él está haciendo un tratamiento médico hace un mes y medio. Quedó internado y me explicaron que por el tipo de paciente que es Miguel, con un estado de salud frágil, cualquier complicación puede descompensarlo, por lo que necesitaban saber mediante muestras de sangre y orina si tenía esa infección urinaria”.

Senosiain agregó que Russo presentó un cuadro de deshidratación, algo que calificó como “lógico” en su contexto clínico: “Se suma a un cuadro general de día a día. Se supone que hoy le darían el alta, pero requiere el cuidado que cada pequeño problema surge en un estado de salud con un gran problema”.

Ariel Senosiain dio detalles sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo Ariel Senosiain dio detalles sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo