La fuerte sentencia del histórico ayudante de Miguel Ángel Russo sobre la salud del DT de Boca: "Lo veo..."
Gottardi, histórico compañero de Russo, dio su visión sobre cómo está el DT de Boca en esta etapa y reveló la influencia que tiene la familia en sus decisiones.
La salud de Miguel Ángel Russo vuelve a estar en el centro de la conversación cada vez que el DT de Boca aparece en escena. El último domingo, durante el partido ante Aldosivi, se viralizó una imagen donde parecía dormitar en el banco, lo que despertó comentarios sobre su estado físico.
Quien dio su opinión fue Hugo Gottardi, histórico ayudante de Russo que lo acompañó durante gran parte de su carrera, desde sus inicios en Lanús en 1990 hasta su paso por Alianza Lima en 2019, antes de que el DT regresara a Boca. "Lo veo cansado, ayer lo miraba sentado… y, viste. Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está… bien. Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Está luchando en muchos frentes Miguel", explicó en Boca de Selección por Radio del Plata.
Te Podría Interesar
Gottardi opinó sobre la salud de Miguel Ángel Russo
Sin embargo, aclaró los rumores sobre el supuesto sueño en el banco: "Estaba con mi hijo y le digo, mirá vos, capaz que pestañeó. Capaz que pestañeó y le sacaron la foto con los ojos cerrados. Y dije, ¿quién se va a dormir? ¿Miguel? Olvidateee".
Gottardi también se refirió al rol de la familia en la vida profesional del entrenador: "Él a la familia no le va a dar ni cinco de bola… Olvídate, nunca le dio bola a la familia en asuntos de trabajo. Primero el trabajo y segundo la familia. Ese es su lema". La cercanía y años compartidos les permitieron entenderse sin necesidad de contacto constante: "Con Miguel pasamos no una, un millón pasamos. Pero bueno, todo lo que empieza termina. Con Miguel no me hablé más, pero no es porque hayamos peleado… Nunca me peleé con Miguel".
Hugo Gottardi, el fiel ladero de Russo hasta 2019
A pesar de la distancia, Gottardi mantiene el pulso sobre cómo atraviesa Russo esta tercera etapa en Boca: "Miguel ama Boca, ama el mundo Boca… Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza, porque él ama todo eso, así que va a seguir en eso. Y está mejor ahora, porque los triunfos acomodan todo…".
Por último, se animó a anticipar lo que podría pasar cuando Russo vuelva a Rosario, su otra casa, en el partido de Boca ante Rosario Central por la octava fecha del Clausura: "Va a ser un partido durísimo. Y Miguel se lleva una ovación. No sé el resultado, porque va a ser duro, muy peleado, trabajado, pero que Miguel se va a llevar la ovación, olvídense de eso. Esas cosas también ayudan -y mucho- para que Miguel esté como está".