El llamativo look de Lionel Messi en su llegada a la Argentina: cuánto cuesta su bolso de lujo

Lionel Messi volvió a pisar suelo argentino este lunes y, como ocurre cada vez que aparece en público, no tardó en generar revuelo. El capitán de la Selección argentina arribó a Ezeiza para sumarse a los entrenamientos de cara al partido frente a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas , pero su look urbano fue lo que más llamó la atención.

El crack rosarino eligió un estilo total black para viajar: pantalón ancho, chaqueta ligera y camisa al tono, combinados con las clásicas Adidas negras con tiras blancas. Un outfit cómodo, relajado y con aire sofisticado que se viralizó en redes sociales, donde los usuarios destacaron el costado fashionista de la Pulga.

El look total black de Lionel Messi y el detalle de lujoso bolso que se robó todas las miradas.

Sin embargo, el detalle más comentado estuvo en sus manos: un Hermès Limited Edition HAC Birkin Cargo, bolso de lujo fabricado en canvas y cuero, que es furor en el mundo de la moda. Su valor de lista rondaba los 25.000 dólares, pero actualmente no figura en stock y en el mercado de reventa puede trepar hasta los 100.000 dólares por su exclusividad y escasez.

Este accesorio, que ya fue lucido por celebridades como Kim Kardashian o Victoria Beckham, es considerado un objeto de culto para coleccionistas. Messi lo sumó a su estilo y rápidamente fue tendencia en redes, donde se mezclaron elogios, sorpresa y hasta memes por el precio.

De esta manera, la Pulga no solo marca diferencias dentro de la cancha: también deja claro que cuando se trata de estilo, sabe cómo imponer tendencia con un simple gesto.

Messi se mostró de buen humor en su llegada a Ezeiza

El buen humor de Lionel Messi en su llegada a Ezeiza El buen humor de Lionel Messi en su llegada a Ezeiza. ESPN

Luego de la dolorosa derrota por 3-0 ante Seattle Sounders -con una escandalosa pelea- en la final de la Leagues Cup, la Pulga y Rodrigo De Paul se tomaron un vuelo directo desde Seattle rumbo a Ezeiza.

El astro rosarino vino al país acompañado de su familia, tal como había anticipado hace pocos días. Apenas aterrizó, se acercó a fanáticos y firmó autógrafos. Se espera un momento muy especial en el duelo con Venezuela en el Monumental el jueves: todo indica que será su último partido por Eliminatorias en Argentina.