Noblex: del riesgo calculado al fenómeno publicitario mundial

En 2017, Noblex sorprendió al mercado argentino con una jugada publicitaria que combinó audacia y cálculo. La empresa, reconocida por su línea de televisores, lanzó una promoción inédita: quienes adquirieran determinados modelos antes de un partido clave de las Eliminatorias recibirían el reembolso total si la Selección Argentina no lograba clasificar al Mundial de Rusia 2018.

La propuesta, ideada en un momento en que el equipo nacional atravesaba una campaña irregular, convirtió la tensión deportiva en un motor de ventas y en un fenómeno mediático que trascendió el ámbito comercial para instalarse en la conversación pública y en la agenda de los medios.

La incertidumbre deportiva impulsó las ventas de forma inmediata, agotando el stock en pocas horas. El desenlace llegó en el partido decisivo contra Ecuador, cuando un triplete de Lionel Messi aseguró la clasificación y, con ella, el éxito de la campaña.

El impacto fue tal que la acción alcanzó a decenas de millones de personas de manera orgánica, generó un ahorro millonario en publicidad y convirtió a Noblex en líder de ventas de televisores durante cinco años consecutivos. El caso se estudió en universidades de todo el mundo, obtuvo más de 45 premios internacionales —incluidos dos Leones de Oro en Cannes— y fue llevado al cine en la película “El Gerente”, estrenada en 2022 .

Qué pasó en Qatar 2022

Tras el éxito de Rusia, la marca volvió a apostar fuerte para Qatar 2022 con la promoción “Paga Dios”. Esta vez, el compromiso era devolver el dinero a quienes compraran televisores de alta gama si Argentina se consagraba campeona del mundo. La venta se limitó a un solo día, pero en 24 horas se alcanzaron cifras equivalentes a varios meses de facturación. Con la victoria de la Selección Argentina, Noblex cumplió su promesa y devolvió el importe a más de 500 clientes, reforzando el vínculo emocional con el público y consolidando su imagen de marca dispuesta a asumir riesgos.

paga dios La campaña "Paga Dios" para el mundial Qatar 2022 fue todo un éxito. Noblex

Ambas campañas, aunque opuestas en su lógica —una premiaba si el equipo quedaba eliminado y la otra si se coronaba campeón—, compartieron un mismo eje: el riesgo como motor de marketing y el fútbol como puente para conectar con los consumidores. Esta fórmula permitió a Noblex posicionarse entre las tres marcas más vendidas del país, superando a competidores internacionales.

f768x1-1335190_1335317_142 Hasta el momento la compañía no ha anunciado una estrategia de marketing para el 2026. Imagen extraída de la web

Qué nos traerá Noblex para el Mundial 2026

En cuanto al Mundial 2026, hasta el momento la compañía no ha anunciado una estrategia de marketing de características similares. Sin embargo, el antecedente de sus campañas anteriores y la identidad que ha construido en torno a la audacia publicitaria dejan abierta la posibilidad de que Noblex vuelva a sorprender con una propuesta de alto impacto que combine riesgo, emoción y fútbol como ejes centrales de su comunicación.